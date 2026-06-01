< sekcia Ekonomika
Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva
Ukrajina v poslednom období podniká cielené a efektívne útoky na ruské rafinérie a sklady ropy. Cez víkend ukrajinské drony opäť zasiahli ropnú infraštruktúru vo viacerých regiónoch Ruska.
Autor TASR
Moskva 1. júna (TASR) - Ruská vláda v pondelok zaviedla zákaz vývozu leteckého paliva. Cieľom opatrenia, ktoré bude účinné do 30. novembra tohto roka, je stabilizovať domáci trh s palivami, oznámil Kremeľ. TASR o tom informuje na základe správy televízie ORF.
Ukrajina v poslednom období podniká cielené a efektívne útoky na ruské rafinérie a sklady ropy. Cez víkend ukrajinské drony opäť zasiahli ropnú infraštruktúru vo viacerých regiónoch Ruska. Pod paľbou sa podľa medializovaných informácií ocitol sklad ropy neďaleko mesta Taganrog pri Azovskom mori a rafinéria v Saratove pri Volge. Predovšetkým v Saratove útoky pravdepodobne spôsobili vážne narušenie výroby.
Ukrajina v poslednom období podniká cielené a efektívne útoky na ruské rafinérie a sklady ropy. Cez víkend ukrajinské drony opäť zasiahli ropnú infraštruktúru vo viacerých regiónoch Ruska. Pod paľbou sa podľa medializovaných informácií ocitol sklad ropy neďaleko mesta Taganrog pri Azovskom mori a rafinéria v Saratove pri Volge. Predovšetkým v Saratove útoky pravdepodobne spôsobili vážne narušenie výroby.