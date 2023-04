Ruská vláda zvažuje zníženie dotácií rafinériám

Moskva 25. apríla (TASR) - Ruská vláda zvažuje zníženie dotácií štátnym rafinériám, keďže hľadá spôsoby, ako obmedziť svoje výdavky počas nákladnej vojny na Ukrajine. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vlani ruský štát minul 2,17 bilióna rubľov (26,6 miliardy USD; 24,13 miliardy eur) na kompenzácie pre rafinérie, aby im vyrovnal rozdiel medzi základnou cenou domácich palív a ich teoretickou hodnotou pri exporte do Európy. Vyplýva to z údajov ministerstva financií. Tie ukázali, že v 1. štvrťroku 2023 dostali rafinérie viac ako 253 miliárd rubľov.



Ale vzhľadom na to, že druhý rok vojny na Ukrajine zaťažuje ruský rozpočet, vláda v Moskve sa teraz snaží zvýšiť základnú cenu benzínu a nafty v dotačných vzorcoch až o 50 %, uviedli dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou, ktorí nechceli byť menovaní, pretože diskusie sú súkromné. To by viedlo k zníženiu budúcich dotácií alebo by to mohlo dokonca viesť k situácii, keď by rafinérie museli platiť do rozpočtu, ak by základná cena paliva prekročila hodnotu európskeho vývozu.



Žiadne rozhodnutie zatiaľ nepadlo, povedal jeden zo zdrojov. Ak by bol návrh realizovaný, pohltil by zisky ruských ropných spoločností, pretože vláda uviedla, že jej cieľom je udržať domáci rast cien palív v rámci inflácie, takže náklady nebude možné okamžite preniesť na spotrebiteľov.



Ruské ministerstvá financií a energetiky nereagovali na žiadosti o komentár.



Ruské verejné financie sa prudko zhoršili, odkedy Kremeľ začal vojnu na Ukrajine. Výdavky na obranu spolu so súvisiacou kategóriou národnej bezpečnosti sú teraz v pomere k rozpočtu na druhom mieste za sociálnymi programami vlády.



Národný ropný a plynárenský priemysel je pre Kremeľ kľúčovým zdrojom daňových príjmov, no zasiahli ho západné cenové stropy a dovozné obmedzenia. Podľa údajov ministerstva financií v marci klesli príspevky priemyslu do rozpočtu oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 40 % na 688,2 miliardy rubľov.



Vláda prišla s ďalšími riešeniami na doplnenie štátnej kasy vrátane jednorazovej neočakávanej dane z príjmu právnických osôb a tzv. výstupných poplatkov pre zahraničné spoločnosti, ktoré plánujú odísť z ruského trhu.



(1 EUR = 1,1022 USD)