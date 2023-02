Ruská vojna na Ukrajine nenarušila obchod tak, ako sa WTO obávala

Ženeva 23. februára (TASR) - Ruská vojna na Ukrajine nenarušila globálny obchod v roku 2022 tak vážne, ako sa očakávalo. A hodnota ruského exportu dokonca vzrástla. Uviedla to vo štvrtok Svetová obchodná organizácia (WTO). TASR správu prevzala z AFP.



Rok po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu dospela WTO k záveru, že obchod sa ukázal byť "pozoruhodne odolný", pričom krajiny postihnuté konfliktom našli alternatívne zdroje dodávok.



V správe, ktorá skúmala vplyv vojny na svetový obchod a rozvoj, sa odhaduje, že tempo rastu obchodu v roku 2022 bolo vyššie než prognóza WTO z apríla minulého roka na úrovni 3 %. A bolo podstatne vyššie ako jej pesimistickejšie scenáre.



Podrobné údaje uverejní WTO v apríli tohto roka.



V prípade najexponovanejších krajín sa obchod udržal nad vodou, uviedla WTO, rovnako ako obchod s produktmi, ktoré vojna výrazne ovplyvnila, ako sú pšenica, kukurica, produkty zo slnečnice, hnojivá a palivá.



"Globálny obchod obstál dobre tvárou v tvár vojne na Ukrajine," povedal hlavný ekonóm WTO Ralph Ossa. "Napriek devastácii zostali obchodné toky otvorené."



Ale vývoj exportu bojujúcich krajín ostro kontrastuje s celkovým obrazom. Zatiaľ čo ukrajinský export v hodnotovom vyjadrení klesol v minulom roku o 30 %, hodnota ruského exportu vzrástla o 15,6 %, takmer výlučne v dôsledku zvýšenia cien palív, hnojív a obilnín.



Vývoz obilnín z Ukrajiny, ktorý je kľúčový pre potravinovú bezpečnosť mnohých afrických krajín, sa znížil o 14,9 %, čo prinútilo tieto štáty hľadať iné zdroje, uviedla WTO. Poukázala pritom na Etiópiu, ktorá dovážala z Ruska a Ukrajiny až 45 % percent svojej spotreby pšenice. Namiesto toho sa vlani obrátila na Argentínu a Spojené štáty.



Krajiny susediace s konfliktom, ako napríklad Maďarsko a Poľsko, medzitým zvýšili dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, uviedol Ossa.



Zatiaľ čo hodnota ruského exportu vlani vzrástla, jeho objem klesol. "Obchodné toky sa výrazne znížili v prípade priemyselného tovaru, kde sú sankcie prísnejšie," uviedla organizácia so sídlom v Ženeve. Podľa Ossu sa najviac znížil ruský export do Británie a USA, zatiaľ čo vzrástol v prípade Číny a Indie.



Ceny tovarov, ktoré zasiahla vojna, stúpli po invázii menej, ako sa čakalo, uviedla WTO. Napríklad ceny kukurice sa zvýšili o 24 %, čo bol síce výrazný nárast, ale stále oveľa menší ako tie najpochmúrnejšie predpovede.



Pokiaľ ide o budúcnosť, Ossa sa domnieva, že "odolnosti (svetového obchodu) nakoniec najviac pomôže podpora hlbších a rozmanitejších medzinárodných trhov s otvorenými a predvídateľnými obchodnými pravidlami".