Ruské aerolínie Aeroflot kúpili osem zadržaných airbusov

Londýn 15. mája (TASR) - Ruská letecká spoločnosť Aeroflot kúpila osem lietadiel Airbus A330 od zahraničných lízingových firiem. Ako uviedla, "je to súčasť plnenia kontraktačných záväzkov," podľa analytikov sa tým však ruský národný letecký prepravca pravdepodobne usiluje udržať si dobré vzťahy s lízingovými spoločnosťami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko malo pred februárovým napadnutím Ukrajiny od lízingových spoločností prenajatých približne 400 lietadiel v hodnote zhruba 10 miliárd USD (9,63 miliardy eur). Od začiatku vojny na Ukrajine zostali tieto lietadlá v Rusku zablokované, keď lízingové firmy museli v dôsledku sankcií kontrakty s ruskými aerolíniami zrušiť a, naopak, Rusko zakázalo firmám lietadlá vrátiť.



Aeroflot nešpecifikoval, od ktorých firiem si lietadlá prenajal. Zdá sa však, že nákupom strojov sa usiluje o udržanie dobrých vzťahov s lízingovými spoločnosťami. Využíva na to výnimku zo sankcií Európskej únie voči Rusku, ktorá sa týka firiem poskytujúcich lízing lietadiel. Výnimka umožňuje v prípade ukončenia lízingu nákup strojov.



Potom, ako Rusko po uvalení sankcií odmietlo lietadlá lízingovým spoločnostiam vrátiť a presunulo ich do svojho registra, spoločnosti sa obrátili na poisťovne, aby získali aspoň časť z hodnoty lietadiel zadržaných v Rusku. Ako uviedol Reuters, s najväčšiu požiadavkou prišla v Dubline sídliaca spoločnosť AerCap, najväčšia lízingová firma v tomto sektore na svete. Tá žiada za viac než 100 lietadiel približne 3,5 miliardy USD.