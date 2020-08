Ruské aerolínie sa pre koronavírus prepadli v 2. štvrťroku do straty

Moskva 31. augusta (TASR) - Ruská letecká spoločnosť Aeroflot skĺzla v 2. štvrťroku do straty. Dôvodom sú opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu, ktoré tvrdo zasiahli leteckú dopravu.



Najväčšie aerolínie v Rusku informovali, že za 2. štvrťrok zaznamenali stratu vo výške 35,79 miliardy rubľov (405,33 milióna eur). V rovnakom období minulého roka dosiahol Aeroflot čistý zisk 6,93 miliardy rubľov.



Preprava cestujúcich sa prepadla o 88,8 %, keďže väčšina letov z a do Ruska bola pre pandémiu zastavená. Počet infikovaných v krajine presiahol do dnešných dní 980.000 a chorobe COVID-19 podľahlo približne 16.900 obyvateľov Ruska.



Letecká spoločnosť sa svoju finančnú situáciu snažila riešiť podobne ako ďalšie aerolínie. V júni oznámila, že pracuje na odklade dodávok niektorých lietadiel, o ktoré pôvodne plánovala rozšíriť svoju flotilu. Nové stroje pravdepodobne preberie až niekedy začiatkom budúceho leta.



Zároveň dodala, že s niektorými obchodnými partnermi sa dohodla na odklade splátok. Na druhej strane, na rozdiel od konkurencie, ktorá sa rozhodla znížiť aj počet pracovných miest, Aeroflot prepúšťanie nespomenul.



(1 EUR = 88,2993 RUB)