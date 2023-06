Ruské aktíva zmrazené v EÚ by mohli Ukrajine priniesť 3 miliardy ročne

Brusel 30. júna (TASR) - Výnosy z ruských štátnych aktív zmrazených v Európe by mohli Ukrajine priniesť približne tri miliardy eur ročne. Vyhlásil to v piatok belgický premiér Alexander De Croo. Podľa údajov Európskej komisie (EK) z konca mája sú v súčasnosti v EÚ zmrazené aktíva a rezervy ruskej centrálnej banky v hodnote viac ako 200 miliárd eur. Z toho je 90 % zmrazených v Belgicku, uviedol De Croo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výnosy zo zablokovaných aktív, napríklad z daní alebo úrokov, sa odhadujú približne na tri miliardy ročne, poznamenal belgický premiér. Blokáda aktív ruskej centrálnej banky je dôsledkom sankcií, ktoré EÚ uvalila minulý rok na Rusko po jeho útoku na Ukrajinu. V praxi to znamená, že banka už nemá prístup k svojim aktívam uloženým v centrálnych bankách a súkromných inštitúciách v rámci EÚ.



Minulý týždeň šéfka Komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že ešte pred letnými prázdninami chce predložiť plán, ako využiť ruské aktíva zmrazené v Únii na podporu Ukrajiny. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi povinnosťou Ruska zaplatiť za škody spôsobené na Ukrajine a stabilitou finančných trhov, uviedol De Croo.



Podľa Svetovej banky (SB) sa náklady na obnovu Ukrajiny medzičasom vyšplhali na viac ako 400 miliárd dolárov.