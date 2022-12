Ruské aktíva zmrazené v Maďarsku dosiahli v novembri 870 miliónov eur

Budapešť 16. decembra (TASR) - Hodnota ruských aktív, ktoré zmrazila maďarská vláda, vzrástla do konca novembra 2022 na 870 miliónov eur. Uviedli to v piatok noviny Népszava. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maďarská vláda zatiaľ neodpovedala na otázky o celkovom objeme ruských aktív zmrazených v rámci sankcií Európskej únie (EÚ). Vláda v Budapešti pritom opakovane pozastavila sankcie Bruselu voči Moskve.



Denník Népszava v článku citoval dokument Európskej komisie, podľa ktorého Maďarsko oznámilo EÚ, že k 25. novembru zmrazilo majetok Rusov v hodnote 870 miliónov eur.



Hovorca Komisie odmietol poskytnúť podrobnosti o zmrazenom majetku v Maďarsku, ale uviedol, že do konca novembra bolo v členských štátoch EÚ zmrazených takmer 19 miliárd eur spojených s ruskými jednotlivcami, na ktorých sa vzťahujú sankcie.



Komisia koncom minulého mesiaca navrhla plán kompenzácie pre Ukrajinu za škody spôsobené ruskou inváziou z výnosov z investovania ruských prostriedkov zmrazených v rámci sankcií.



Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, si vybudoval úzke vzťahy s Moskvou, keďže Maďarsko je do značnej miery závislé od ruskej ropy a plynu. Orbán opakovane pozastavil sankcie EÚ voči Rusku.