Ruské automobilky ožívajú vďaka partnerom z Číny

Moskva 23. júla (TASR) - Obnovenie výroby ruského automobilu Moskvič vlani v novembri označil starosta Moskvy Sergej Sobjanin za prejav odolnosti ruského automobilového priemyslu voči západným sankciám. Ale znovuzrodenie Moskviča je tiež znakom rastúceho vplyvu Číny na dôležitý sektor ruskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Toto je historická udalosť," povedal Sobjanin po spustení výroby v továrni, ktorú moskovská vláda minulý rok prevzala od francúzskej automobilky Renault za symbolický rubeľ.



Autá, ktoré vychádzajú z obrovskej moskovskej továrne sa vôbec nepodobajú na krabicové modely Moskviča zo sovietskej éry. Elegantné modely Moskvič 3 a JAC Sehol X4 sú zostavené z komponentov zakúpených od čínskeho partnera.



Moskvič minulý mesiac uviedol, že autá sa z veľkej časti vyrábajú v zahraničí pred exportom a finalizáciou v Rusku. Nepotvrdil však väzby s čínskou firmou JAC.



Lokálna výroba sa postupne zvyšuje, tvrdí Moskvič. Automobilka dúfa, že koncom tohto roka alebo začiatkom roka 2024 sa začne druhá výrobná fáza, ktorá zahŕňa zváranie a lakovanie v moskovskom závode, a tiež širšiu skupinu miestnych dodávateľov s ruskými komponentmi.



Čínske automobilky získavajú dominantný podiel na ruskom trhu po odchode západných automobiliek v reakcii na inváziu na Ukrajinu. Podľa analytickej firmy Autostat podiel dovážaných čínskych áut na trhu v Rusku do júna 2023 stúpol na 49 % zo 7 % v júni 2021.



Hodnota exportu osobných áut z Číny do Ruska v januári až máji 2023 vzrástla medziročne 5,2-násobne takmer na 3,6 miliardy USD (3,24 miliardy eur), podľa čínskych colných štatistík, vrátane vývozu v hodnote takmer 1 miliardy USD len v apríli.



Čínske firmy zvyšujú svoj predaj v Rusku aj montážou vozidiel v továrňach, ktoré opustili Renault a Nissan. Podľa nemenovaných zdrojov šesť tovární v Rusku, ktoré predtým vlastnili európske, japonské a americké automobilky, alebo kde montovali svoje vozidlá, v súčasnosti vyrába čínske modely alebo to má v pláne.



Celkovo má týchto šesť tovární ročnú kapacitu okolo 600.000 áut, vypočítal Reuters.



Rastúca prítomnosť čínskych výrobcov automobilov prospieva Rusku, pretože mu umožňuje reštartovať výrobu v opustených továrňach a udržať zamestnancov. V roku 2020 toto odvetvie údajne zamestnávalo približne 300.000 ľudí.



Po chaotickej dekáde po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991 Rusko povzbudilo západných výrobcov automobilov, aby v krajine stavali továrne. Do roku 2021 domáca výroba dosiahla približne 1,4 milióna osobných áut. Minulý rok sa však prepadla na 450.000 kusov, čo bol najhorší výsledok od rozpadu Sovietskeho zväzu.



Domáca výroba teraz predstavuje menej ako 40 % ruského automobilového trhu, čo je pokles zo 70 až 75 % pred inváziou na Ukrajinu.



"Expanzia čínskych výrobcov automobilov na ruskom trhu bude nepochybne pokračovať," povedal Andrej Olchovskij, šéf obchodného reťazca Avtodom. "Pre ruský automobilový priemysel neexistujú žiadne alternatívy."



Spoločnosť Avtodom kúpila dcérske spoločnosti Mercedes-Benz v Rusku a rokuje s niekoľkými čínskymi automobilkami o montáži prémiového čínskeho vozidla v bývalej moskovskej továrni nemeckej automobilky. Meno partnera by mohla oznámiť do konca roka, uviedol Olchovskij.