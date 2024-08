Ruské banky majú problémy so získavaním jüanov

Moskva 13. augusta (TASR) - Prísnejšie americké sankcie obmedzili tok čínskych jüanov do Ruska. To prinútilo ruské banky požičiavať si čínsku menu od svojej centrálnej banky za vyššiu sadzbu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Čína sa stala hlavným obchodným partnerom Ruska po invázii na Ukrajinu v roku 2022 a zavedení sankcií, ktoré Rusko odstrihli od západných trhov. V rámci "neobmedzeného priateľstva" medzi Moskvou a Pekingom sa dovoz a vývoz v hodnote približne 240 miliárd USD (219,68 miliardy eur) v súčasnosti vyčísľuje takmer výlučne v jüanoch.



Existuje však čoraz viac dôkazov, že čínske banky sa obávajú penalizácie za nepriame financovanie ruskej vojnovej mašinérie po rozšírení sankcií USA v júni. Otázky platieb boli na prvom mieste programu, keď sa ruský prezident Vladimir Putin stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Pre "vysychanie" jüanovej likvidity v Rusku tamojšie firmy čoraz viac využívajú swapy jüanov s ruskou centrálnou bankou. Túto operáciu pritom predtým považovali za drahú "poslednú možnosť". Priemerný denný objem jüanov požičaných prostredníctvom swapov vyskočil v auguste na 20 miliárd jüanov (2,55 miliardy eur) v porovnaní s 10 miliardami CNY v júni, ukazujú výpočty Bloombergu s použitím najnovších údajov ruskej centrálnej banky.



Ruské firmy čoraz častejšie uskutočňujú platby prostredníctvom spriatelených bývalých sovietskych republík, ako je Kazachstan. A vývozcovia si po uvoľnení povinných pravidiel repatriácie môžu ponechať viac svojich príjmov mimo Ruska.



"Ruský peňažný trh s jüanmi sa nezotavil, čo naznačuje, že ruské banky sa snažia nájsť spoľahlivé riešenia. Centrálna banka vstupuje do medzery, ktorú pravdepodobne zanechali pobočky čínskych súkromných bánk v Rusku. Vyššie náklady na jüany by mohli znamenať nižší objem obchodu s Čínou, ktorá je hlavným zdrojom dovozu do Ruska. Ak čínsky export do Ruska v druhej polovici roka klesne, Washington si bude môcť pripísať významné víťazstvo v ťažení proti Rusku. A ďalším bodom bude obmedzenie schopnosti jüanu slúžiť ako alternatíva k doláru," uviedol ruský ekonóm Alex Isakov.



Minulý mesiac americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že USA pripravujú nové sankcie voči čínskym subjektom, ktoré podporujú ruskú vojnu na Ukrajine, pričom naznačil, že v hľadáčiku môžu byť aj čínske banky.



Toto varovanie spôsobilo, že mnohí čínski veritelia začali byť opatrní pri prevode jüanov a v niektorých prípadoch zmrazili transakcie.



(1 EUR = 1,0925 USD; 1 EUR = 7,8439 CNY)