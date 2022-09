Ruské banky prišli pre vojnu na Ukrajine o vyše 26 mld. eur

Moskva 24. septembra (TASR) - Ruské banky prišli v dôsledku sankcií uvalených na sektor po invázii Ruska na Ukrajinu o viac než 26 miliárd eur. Uviedol to koncom tohto týždňa zástupca ruskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako povedal Maxim Ljubomudrov, ktorý vedie v Národnej banke Ruska oddelenie dohľadu nad najväčšími bankami, straty ruských bánk dosiahli v dôsledku konfliktu na Ukrajine približne 1,5 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 25,5 miliardy USD (26,14 miliardy eur). Dodal však, že táto úroveň strát "je prijateľná" a vláda má pripravené plány na podporu bankového sektora v období krízy.



Aj bývalý viceguvernér ruskej centrálnej banky Oleg Vjugin uviedol, že situácia v Rusku stále "nie je katastrofálna," sankcie však majú na ekonomiku vplyv. Ruské hospodárstvo totiž smeruje tento rok k poklesu, zatiaľ čo bez uvalenia sankcií by mohlo zaznamenať rast až o 6 %.



"Nie je to katastrofa," povedal v rozhovore pre Reuters začiatkom týždňa Vjugin, ktorý v minulosti pôsobil aj ako námestník ministra financií. Dodal, že ruskej vláde sa podarilo mnohé sankcie uvalené za útok na Ukrajinu kompenzovať a v porovnaní s očakávaniami sú tak účinné zhruba na 30 až 40 %, avšak svoj efekt majú. "Bez nich by ruská ekonomika mohla zaznamenať v tomto roku rast o 5 - 6 %, teraz však namiesto toho klesla (v 2. kvartáli) o vyše 4 %. Navyše, povedal Vjugin, sankcie zastavili proces ekonomického rastu Ruska na niekoľko rokov dopredu.



(1 EUR = 0,9754 USD)