Ruské banky stratili v prvom polroku 1,5 bilióna rubľov

Moskva 2. septembra (TASR) - Ruské banky stratili v prvých šiestich mesiacoch tohto roka dohromady 1,5 bilióna rubľov (34,8 miliardy USD; 34,82 miliardy eur). Uviedol to Dmitrij Tulin, prvý podpredseda ruskej centrálnej banky pre piatkové vydanie hospodárskeho denníka RBC. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



To bolo prvýkrát, čo predstaviteľ centrálnej banky zverejnil príjmy bankového sektora, odkedy Rusko koncom februára poslalo svojich vojakov na Ukrajinu.



Tulin spresnil, že približne dve tretiny zo strát súviseli s operáciami v cudzej mene. Podľa neho však existuje "viac ako 50-percentná šanca", že straty za celý rok nepresiahnu hodnotu 1,5 bilióna RUB z 1. polroka.



Straty sa sústredili medzi najväčšie banky, povedal Tulin. Doplnil, že tieto finančné inštitúcie zaznamenali kombinovanú stratu 1,9 bilióna RUB v porovnaní so ziskovými veriteľmi, ktorí spolu zarobili 400 miliárd RUB.



Centrálna banka neočakáva, že sa zopakuje banková kríza z rokov 2014 až 2017, keď musela zachraňovať niekoľkých veriteľov a odobrať bankové licencie stovkám slabo kapitalizovaných bánk, dodal Tulin.



(1 EUR = 0,9993 USD)