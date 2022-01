Ruské banky zaznamenali v minulom roku rekordný zisk

Moskva 30. januára (TASR) - Ruské banky zaznamenali za minulý rok rekordný zisk, keď zotavenie ekonomiky po uvoľnení protipandemických opatrení zvýšilo dopyt po realitných aktívach a úveroch. Poukázali na to údaje ruskej centrálnej banky.



Ako banka uviedla, zisk ruského bankového sektora dosiahol vlani rekordných 2,4 bilióna rubľov (27,71 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje rast o 50 %. Firemné úvery sa zvýšili o 11,7 %, retailové pôžičky o 23 % a hypotekárne portfólio zaznamenalo rast o 30 %. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters.



Ruský bankový trh podporil vývoj ekonomiky, ktorá podľa vládnych údajov po poklese o 2,7 % v roku 2020 vzrástla vlani o 4,5 %. Prispel k tomu najmä výrazný rast cien ropy, na ktorej je ruské hospodárstvo stále vysoko závislé.



Aj v tomto roku očakáva centrálna banka rast zisku ruských bánk na viac než 2 bilióny rubľov, objem zisku by však mal byť o niečo nižší než v roku 2021, povedal Alexander Danilov, riaditeľ oddelenia pre dohľad. Tempo rastu ovplyvní sprísňovanie menovej politiky, ktorá pribrzdí dopyt po úveroch.



Výnosy ruských vládnych dlhopisov denominovaných v rubľoch (OFZ) zaznamenali v januári prudký rast, pod čo sa podpísalo zvýšenie napätia medzi Ruskom a západnými krajinami pre vývoj situácie na Ukrajine. Ruská centrálna banka napriek tomu nepredpokladá, že by táto situácia ruský bankový sektor ohrozila.



(1 EUR = 86,6113 RUB)