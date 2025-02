Ruské banky zaznamenali vlani rekordný zisk takmer 40 miliárd eur

Moskva 3. februára (TASR) - Ruské banky zaznamenali vlani rekordný zisk v prepočte takmer 40 miliárd eur. Uviedla to koncom minulého týždňa ruská centrálna banka. Ruský bankový sektor tak pokračuje v zotavovaní sa z prepadu, ktorý nasledoval po uvalení prvých kôl západných sankcií po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022. V minulom roku bankám výrazne pomohli vysoké úrokové sadzby, ktoré zvýšili čisté úrokové výnosy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Centrálna banka uviedla, že celkový zisk ruských bánk dosiahol v roku 2024 približne 4 bilióny rubľov, čo predstavuje 40,7 miliardy USD (39,16 miliardy eur). Veľkou mierou k tomu prispeli úrokové sadzby, keď centrálna banka minulý rok zvýšila hlavnú sadzbu na rekordných 21 %. To viedlo k rastu čistých úrokových výnosov (NII), ktoré vlani dosiahli 6,7 bilióna rubľov a oproti roku 2023 sa zvýšili o 11 %.



NII vykompenzovali aj spomalenie rastu objemu úverov, keďže zvyšovanie nákladov na pôžičky odrádza mnohé firmy od žiadania o úvery na financovanie rozvojových projektov. Výrazne sa spomalil aj rast v oblasti hypotekárnych úverov. V roku 2023 vzrástol objem úverov na bývanie o rekordných 34,5 %, vlani rast dosiahol 12,4 %. Generálny riaditeľ najväčšej ruskej banky Sberbank German Gref označil vysoké úrokové sadzby za "kolosálnu výzvu" pre podniky aj banky a šéf druhej najväčšej banky VTB Andrej Kostin dodal, že do ziskov bánk tento rok zasiahne aj prísnejšia regulácia.



Rekordný zisk za minulý rok oznámila koncom januára aj jednotka na ruskom bankovom trhu Sberbank. Jej zisk dosiahol 1,56 bilióna rubľov. Aj v tomto prípade zisk banky podporili úrokové sadzby, ktoré zvýšili NII o 12,4 % na 2,62 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,0393 USD)