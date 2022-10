Ruské dodávky plynu cez Ukrajinu do Európy sú stabilné

Berlín/Bratislava 3. októbra (TASR) - Reverzný tok plynu z Nemecka do Poľska cez plynovod Jamal sa v pondelok zastavil a ruské dodávky cez Ukrajinu do Európy boli stabilné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici objem plynu smerujúceho na východ medzi šiestou a siedmou hodinou ráno klesol na nulu zo 674.500 kilowatthodín za hodinu (kWh/h) hodinu predtým. Rezervácie alebo požiadavky na plyn smerom do Poľska na bode Mallnow v pondelok padli na 91.000 kWh/h zo 449.000 kWh/h v nedeľu (2. 10.).



Rezervácie na tranzit ruského plynu na Slovensko z Ukrajiny cez vstupný bod Veľké Kapušany predstavovali 36,2 milióna metrov kubických (m3) a boli takmer rovnaké ako v nedeľu, ukázali údaje prevádzkovateľa ukrajinského tranzitného systému.



Ruský koncern Gazprom uviedol, že dodávky plynu do Európy cez vstupný bod Sudža v pondelok predstavovali 41,8 milióna m3 po 41,7 milióna m3 v nedeľu.