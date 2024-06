Ruské dodávky plynu do Európy vzrástli v máji o takmer 40 %

Moskva 3. júna (TASR) - Denné dodávky plynu do Európy od ruskej spoločnosti Gazprom prostredníctvom plynovodov vzrástli minulý mesiac oproti aprílu v priemere o vyše 7 % a v medziročnom porovnaní o takmer 40 %. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters, ktorá vychádzala zo svojich výpočtov.



Podľa Reuters denné dodávky plynu prostredníctvom plynovodov dosiahli v máji 89,5 milióna kubických metrov (m3). V apríli to bolo v priemere 83,4 milióna m3/denne a v máji minulého roka 64,5 milióna m3/deň. To znamená medzimesačný rast o 7,3 % a medziročný o 38,8 %. Reuters pri svojich výpočtoch vychádza z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog a denných údajov Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu. Od začiatku tohto roka dosiahli dodávky plynu do Európy od Gazpromu približne 13 miliárd m3.



Európsky trh patril kedysi ku kľúčovým exportným trhom pre ruský plyn a spoločnosť Gazprom. Invázia Ruska na Ukrajinu v roku 2022 však spôsobila, že európske krajiny postupne ustúpili od dovozu ruských energií. Gazprom mesačné štatistiky od začiatku roka 2023 nezverejňuje a nevyjadril sa ani k najnovším informáciám agentúry Reuters.



Na základe skôr zverejnených údajov Gazpromu a výpočtov Reuters dodalo Rusko do Európy v roku 2022 rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy m3 plynu. V minulom roku klesol objem dodávok približne na 28,3 miliardy m3. V období najväčšieho exportu, čo boli roky 2018 - 2019, dosiahli dodávky ruského plynu do Európy od 175 miliárd do 180 miliárd m3.



Spoločnosť začiatkom mája zverejnila výsledky hospodárenia za rok 2023 a vykázala prvú stratu od roku 1999. Tá dosiahla 629 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavovalo 6,45 miliardy eur. Na porovnanie, v roku 2022 vykázala firma čistý zisk 1,2 bilióna rubľov.



Výsledky sú tak podstatne horšie, než očakávali analytici. Tí podľa údajov ruskej agentúry Interfax počítali iba s poklesom zisku, a to na 447 miliárd rubľov.