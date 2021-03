Ruské firmy sa chystajú na burzu, očakáva sa minimálne 10 mld. USD

Moskva 16. marca (TASR) - Viaceré ruské firmy plánujú tento rok vstup na burzu, pričom sa očakáva, že prvotný úpis akcií (IPO) by im mohol vyniesť minimálne 10 miliárd USD (8,39 miliardy eur). To by znamenalo najvyššiu hodnotu za posledných 14 rokov.



"Tento rok by mohol byť najlepší od roku 2007," povedal pre agentúru Reuters Fjodor Tregubenko z UBS. Na porovnanie, vlani získali ruské firmy z IPO menej než 2 miliardy USD. Dôvodom bol nezáujem investorov, ktorých na jednej strane ovplyvnil nástup pandémie nového koronavírusu a na druhej riziko prípadných sankcií zo strany západných krajín po otrave kritika Kremľa Alexeja Navaľného.



Tento rok sa však očakáva výrazný rast svetovej ekonomiky. Prognózu podporil aj najnovší balík na pomoc americkej ekonomike v hodnote 1,9 bilióna USD. Vo fiškálnych stimuloch však pokračujú aj ďalšie vlády. To posilňuje očakávania vyššej aktivity na akciových trhoch.



"Predpokladáme, že ruské firmy by mali z IPO získať minimálne 10 miliárd USD, pričom vstup na burzu by sa mal týkať spoločností z viacerých sektorov od maloobchodu cez ťažobný sektor, financie až po IT," povedal Tregubenko.



Najnovšie tento týždeň oznámila plány na uvedenie svojich akcií na burzu ruská firma ťažiaca zlato GV Gold. Okrem tejto spoločnosti uvažujú o IPO ďalší producent zlata Nordgold, lesnícka spoločnosť Segeža, ďalej firma Svetofor, ktorá prevádzkuje autoškoly, ako aj spoločnosť Positive Technologies pôsobiaca v oblasti kyberbezpečnosti. Tá chce uviesť zhruba 10 % svojich akcií na burzu v Moskve, od čoho si sľubuje 200 až 300 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1926 USD)