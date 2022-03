Ruské jednotky na staniciach predstavujú riziko pre tranzit plynu

Ľvov 10. marca (TASR) - Prevádzkovateľ ukrajinských plynovodov OGTSU vo štvrtok varoval, že ruské sily sa nachádzajú na viac ako jednej plynovej kompresorovej stanice na Ukrajine, čo predstavuje potenciálnu hrozbu pre hladký tranzit plynu do Európy.



Operátor OGTSU nespresnil, koľkých staníc sa to týka, ani kde sa nachádzajú. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters.



„OGTSU požaduje, aby armáda a ozbrojené skupiny okamžite opustili územie kompresorových staníc a prestali sa pokúšať ovplyvňovať prevádzku sústavy na prepravu plynu (GTS),“ uvádza sa v správe.



„Zásahy do technologických procesov prevádzky GTS vytvárajú významné riziká pre bezpečnosť nepretržitej prepravy plynu spotrebiteľom na Ukrajine a v Európe,“ dodáva správa.