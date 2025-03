Ruské ministerstvo financií plánuje oživiť privatizáciu

Moskva 18. marca (TASR) - Rusko má v úmysle oživiť plány na veľkú privatizáciu v roku 2025. Očakáva, že získa viac ako 1,2 miliardy USD (1,1 miliardy eur) predajom majetku, ktorý zabavili súdy. Uviedol to v utorok minister financií Anton Siluanov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Západný kapitál sa od začiatku konfliktu na Ukrajine vyhýba Moskve, ktorá tak hľadá spôsoby, ako podporiť viac domácich súkromných investícií, zvýšiť ekonomickú efektívnosť a v konečnom dôsledku posilniť rozpočtové príjmy, keďže Rusko vynakladá veľké prostriedky na vojnu.



"Mali sme návrhy na veľkú privatizáciu," povedal Siluanov na stretnutí s ruskou federálnou agentúrou pre správu štátneho majetku Rosimuščestvo. "Podľa nášho názoru je teraz čas, kedy môžeme túto otázku opäť zaradiť do programu," dodal.



V roku 2010 ministerstvo financií, vtedy vedené reformistom Alexejom Kudrinom, prvýkrát spustilo niekoľkoročnú privatizačnú kampaň s cieľom zbaviť sa štátneho majetku. Ale tento program bol nakoniec zastavený. Najväčším obchodom odvtedy bol predaj podielu štátu v ropnej spoločnosti Rosnefť.



Koncom roka 2023 Siluanov navrhol vzkriesenie privatizácie. Vláde predložil zoznam 30 veľkých štátnych podnikov a navrhol v rámci snahy o zníženie tlaku na domáci trh pôžičiek predať ich podiely pri zachovaní kontrolného balíka akcií. Ministerstvo nemenovalo navrhované spoločnosti a k žiadnym väčším obchodom nedošlo.



Šéf banky VTB Andrej Kostin navrhol ako potenciálnych kandidátov na privatizáciu monopolného prevádzkovateľa ropovodu Transnefť, Ruské železnice a Ruskú poštu.



Ruské tlačové agentúry citovali námestníka ministra financií Alexeja Mojsejeva, ktorý povedal, že zoznam pre rok 2023 už nie je relevantný. Diskusie sa vraj teraz sústreďujú okolo siedmich veľkých spoločností s tým, že dohody, ktoré by mali byť uzavreté v roku 2026, by mohli priniesť 100 až 300 miliárd rubľov (1,23 až 3,67 miliardy USD). Odmietol však uviesť, v ktorých odvetviach spoločnosti pôsobia. Povedal len, že celkový proces bude trvať približne 18 mesiacov, keďže investori potrebujú čas, aby sa oboznámili s ponúkanými aktívami.



Siluanov povedal, že privatizácia sa tento rok zintenzívni, a to aj prostredníctvom súdnych rozhodnutí o zaistenom majetku. "V roku 2025 sa predpokladá príjem z predaja takéhoto majetku najmenej 100 miliárd rubľov," vyhlásil.



Rusko už zrýchlilo tempo zabavovania majetku v roku 2025, pričom súdy začiatkom tohto roka rozhodli, že popredný obchodník s obilím, moskovské letisko Domodedovo a strategické skladové aktíva budú odovzdané štátu.



Rosimuščestvo medzitým vstúpilo do správy aktív v zahraničnom vlastníctve, ktoré Moskva jednostranne zabavila v predchádzajúcich troch rokoch. Ide napríklad o aktíva, ktoré predtým vlastnil dánsky pivovar Carlsberg a francúzsky výrobca jogurtov Danone.



(1 EUR = 1,0903 USD)