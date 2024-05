Ruské ministerstvo financií predložilo návrh na zvýšenie daní

Moskva 29. mája (TASR) - Plány na zvýšenie daní v Rusku sú súčasťou vážnej, veľmi potrebnej iniciatívy, ktorá si bude vyžadovať hlbokú diskusiu. Oznámil to v stredu Kremeľ v reakcii na utorkový (28. 5.) návrh ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Ruské ministerstvo financií (MF) v utorok navrhlo zaviesť mimoriadne progresívne sadzby dane z príjmu pre tých, ktorí zarábajú viac ako 2,4 milióna rubľov (26.900 USD; 24.719,72 eura) ročne, ako aj zvýšenie sadzieb dane z príjmu právnických osôb a dane z ťažby nerastov a pre výrobcov hnojív. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že tieto návrhy sú v súlade s tými, ktoré predtým predložil prezident Vladimir Putin.



Súčasná najvyššia sadzba dane z príjmu sa tak má zvýšiť z 15 % na 22 %. Najnižšia daňová sadzba by pritom zostala na úrovni 13 % pre príjmy do 2,4 milióna rubľov ročne.



Okrem toho sa má daňová sadzba zo zisku spoločností zvýšiť z 20 % na 25 %.



Očakáva sa, že to vygeneruje dodatočné príjmy vo výške približne 45 miliárd USD, informovali v stredu ruské štátne médiá. Tieto peniaze umožnia Moskve posilniť svoje rezervy, ktoré sa znížili v dôsledku vojny proti Ukrajine.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 klesli rezervy v národnom fonde bohatstva približne o polovicu, pričom likvidné aktíva nedávno dosiahli ekvivalent približne 54 miliárd USD.



Dodatočné daňové príjmy má Rusko podľa ministerstva financií v úmysle minúť na rodinné, detské a mládežnícke projekty, ako aj na výstavbu bytov a ciest a rozvoj IT sektora.



Doteraz najvyššie zvýšenie daní za prezidenta Vladimira Putina musí ešte schváliť parlament.



Minister financií Anton Siluanov vo vyhlásení uviedol, že zmeny pomôžu v nasledujúcich rokoch "zabezpečiť stabilné a predvídateľné podmienky pre občanov, podniky a regióny".



(1 EUR = 1,0882 USD)