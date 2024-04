Ruské ministerstvo hospodárstva zlepšilo odhad rastu ekonomiky

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo hospodárstva zlepšilo odhad tohtoročného vývoja ekonomiky, pričom predpokladá rast o takmer 3 %. Na druhej strane počíta s oslabením rubľa a postupným poklesom prebytku účtu platobnej bilancie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo v utorok uviedlo, že v tomto roku počíta s rastom ekonomiky o 2,8 %. V pôvodnom odhade udávalo tohtoročný rast na úrovni 2,3 %. Stále je však pesimistickejšie než Medzinárodný menový fond, ktorý zlepšil svoju prognózu rastu na 3,2 %, zatiaľ čo v januárovom odhade počítal ešte s rastom ruského hospodárstva o 2,6 %. Pri zlepšení odhadu poukázal na vyššie spotrebiteľské výdavky, zvýšené výdavky vlády, ako aj investície a vyššie príjmy z vývozu ropy napriek pokračujúcim sankciám.



Aj ruský minister hospodárstva Maxim Rešetnikov povedal, že hlavným dôvodom zlepšenej prognózy sú vyššie spotrebiteľské výdavky a investície. V budúcich dvoch rokoch však očakáva zmiernenie tempa rastu ekonomiky na 2,3 %. Okrem toho predpokladá, že kurz rubľa bude slabnúť, pričom v roku 2026 by mohol dosahovať zhruba 101 RUB/USD, zatiaľ čo teraz je to okolo 93 RUB/USD.



Rusko počíta aj s poklesom cien ropy. Predpokladá, že do roku 2027 bude cena za barel (159 litrov) ruskej ropy Urals dosahovať približne 65 USD (61,14 eura). Teraz je to zhruba 79 USD/barel.



Zredukované príjmy z exportu ovplyvňujú aj vývoj obchodnej bilancie a bežného účtu. Ministerstvo očakáva, že prebytok na bežnom účte platobnej bilancie klesne z približne 50 miliárd USD za minulý rok na zhruba 25 miliárd USD v roku 2026.



"Riziká stále pretrvávajú," povedal Rešetnikov s tým, že najviac ruskú ekonomiku ovplyvňuje spomaľovanie rastu svetového hospodárstva a ekonomík krajín, ktoré sú hlavnými obchodnými partnermi Ruska. Ďalším dôvodom sú však aj sankcie, dodal.



Inflácia by podľa ministerstva hospodárstva mala ku koncu tohto roka dosiahnuť 5,1 %. Pôvodný odhad pritom predstavoval 4 %, čo je zároveň inflačný cieľ centrálnej banky. Analytici odhadujú, že hlavná úroková sadzba, ktorá momentálne dosahuje 16 %, by sa mala na dvojcifernej úrovni udržať minimálne do polovice budúceho roka.



(1 EUR = 1,0632 USD)