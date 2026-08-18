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Ruské podniky a darcovia odviedli dobrovoľne 3,9 miliardy eur
Väčšina finančných prostriedkov pritiekla do štátnej pokladnice od marca po výzve adresovanej podnikateľským lídrom, informoval denník s odvolaním sa na ruské ministerstvo financií.
Autor TASR
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Moskva 18. augusta (TASR) - V čase, keď Rusko čelí rastúcim nákladom vojny na Ukrajine, odviedli domáce podniky a iní darcovia do štátneho rozpočtu miliardy vo forme dobrovoľných príspevkov. Celková suma do polovice augusta dosiahla 383,69 miliardy rubľov (približne 3,9 miliardy eur), napísal v utorok ruský denník Vedomosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Väčšina finančných prostriedkov pritiekla do štátnej pokladnice od marca po výzve adresovanej podnikateľským lídrom, informoval denník s odvolaním sa na ruské ministerstvo financií. Možnosť zapojiť sa do takýchto prevodov majú okrem veľkých koncernov aj jednotlivci alebo firemné a rodinné nadácie, povedal pre denník Alexander Šochin, predseda Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov. Každý veľký darca rozhoduje o svojom dobrovoľnom príspevku na základe svojej vlastnej finančnej situácie, dodal.
Denník Vedomosti ďalej informoval, že ruská vláda by mohla túto jeseň zaviesť daň z nadmerných ziskov vo finančnom sektore. Na účely financovania vojny už Moskva zvýšila daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty.
Väčšina finančných prostriedkov pritiekla do štátnej pokladnice od marca po výzve adresovanej podnikateľským lídrom, informoval denník s odvolaním sa na ruské ministerstvo financií. Možnosť zapojiť sa do takýchto prevodov majú okrem veľkých koncernov aj jednotlivci alebo firemné a rodinné nadácie, povedal pre denník Alexander Šochin, predseda Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov. Každý veľký darca rozhoduje o svojom dobrovoľnom príspevku na základe svojej vlastnej finančnej situácie, dodal.
Denník Vedomosti ďalej informoval, že ruská vláda by mohla túto jeseň zaviesť daň z nadmerných ziskov vo finančnom sektore. Na účely financovania vojny už Moskva zvýšila daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty.