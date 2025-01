Ruské podniky očakávajú tento rok infláciu nad 10 %

Moskva 24. januára (TASR) - Ruské spoločnosti odhadujú, že miera inflácie na domácom trhu presiahne tento rok 10 %. To je výrazne viac než dvojnásobok v porovnaní s inflačným cieľom. Uviedla to v piatok ruská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na základe prieskumu centrálnej banky medzi podnikmi by inflácia v Rusku mala tento rok dosiahnuť 10,7 %. Inflačný cieľ centrálnej banky je pritom stanovený na 4 %. Ako jeden z hlavných dôvodov spoločnosti uviedli nedostatok pracovnej sily, ktorý im neumožňuje zvýšiť produkciu, dodala banka.



Centrálna banka zvýšila v októbri minulého roka kľúčovú úrokovú sadzbu na rekordných 21 %, odvtedy ju však drží na tejto úrovni. Nemenila ju ani na poslednom zasadnutí minulého roka v závere decembra, čím prekvapila trhy, ktoré počítali so zvýšením na 23 %.



Miera inflácie v Rusku totiž za minulý rok dosiahla 9,52 %, čo je štvrtá najvyššia inflácia za 15 rokov. Na porovnanie, v roku 2023 predstavovala 7,42 %. V obidvoch prípadoch však bola vysoko nad štvorpercentným inflačným cieľom centrálnej banky.



Banka teraz uviedla, že zvýšené inflačné očakávania vezme na najbližšom zasadnutí do úvahy. Nasledujúce zasadnutie, na ktorom bude ruská centrálna banka rozhodovať o ďalšom vývoji úrokových sadzieb, sa uskutoční 14. februára.