Ruské podniky vyzývajú na 6-dňový pracovný týždeň, aby zvládli sankcie

Moskva 22. mája (TASR) - Ruské združenie podnikov vyzvalo v pondelok ministerstvo práce, aby zvážilo prechod na šesťdňový pracovný týždeň, aby mohli lepšie čeliť následkom západných sankcií. Uviedli to v pondelok ruské médiá kontrolované Kremľom. TASR o tom informuje na základe správy portálu Politico.



"Vzhľadom na sankcie, ktoré zaťažujú ruskú ekonomiku, náš finančný a ekonomický systém stále potrebuje ďalšie investície," uviedol podnikateľský klub Avanti v liste ministrovi práce Antonovi Kotjakovovi podľa ruského denníka Izvestija.



Rusko čelí medzinárodným sankciám od roku 2014, keď jeho jednotky vtrhli na Krym. Západ sankcie ešte sprísnil po tom, ako Moskva vo februári 2022 vyslala svoju armádu aj na Ukrajinu.



Európska únia (EÚ) v súčasnosti rokuje o 11. kole sankcií proti Rusku. To by mohlo zahŕňať opatrenia zamerané na štáty, ktoré pokračujú v obchodovaní s Moskvou a umožňujú jej obchádzať sankcie.



Podnikateľská skupina Avanti vznikla v roku 2014, má členov z podnikateľského sektora, ale aj niekoľkých ruských poslancov, uvádza sa na jej webovej stránke.