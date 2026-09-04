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Ruské podzemné zásobníky plynu sú podľa Gazpromu naplnené na 90 %
Zásoby plynu v podzemných zásobníkoch Gazpromu v tomto roku dosiahnu 73,296 miliardy kubických metrov, čím sa vytvorí nový rekord v dejinách ruského plynárenského priemyslu, dodal šéf Gazpromu.
Autor TASR
Moskva 4. septembra (TASR) - Ruské podzemné zásobníky plynu sú pred blížiacou sa zimnou sezónou už naplnené na 90 %, vyhlásil v piatok generálny riaditeľ koncernu Gazprom Alexej Miller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Ruské podzemné zásobníky sú už teraz naplnené na 90 % cieľového objemu. Do začiatku vykurovacej sezóny, ako je zvykom, budú, samozrejme, plné. Naši ruskí spotrebitelia a, rád by som poznamenal, aj naši bieloruskí priatelia, môžu byť pred nadchádzajúcou zimou úplne pokojní,“ povedal Miller. Zásoby plynu v podzemných zásobníkoch Gazpromu v tomto roku dosiahnu 73,296 miliardy kubických metrov, čím sa vytvorí nový rekord v dejinách ruského plynárenského priemyslu, dodal šéf štátnej spoločnosti.
„Ruské podzemné zásobníky sú už teraz naplnené na 90 % cieľového objemu. Do začiatku vykurovacej sezóny, ako je zvykom, budú, samozrejme, plné. Naši ruskí spotrebitelia a, rád by som poznamenal, aj naši bieloruskí priatelia, môžu byť pred nadchádzajúcou zimou úplne pokojní,“ povedal Miller. Zásoby plynu v podzemných zásobníkoch Gazpromu v tomto roku dosiahnu 73,296 miliardy kubických metrov, čím sa vytvorí nový rekord v dejinách ruského plynárenského priemyslu, dodal šéf štátnej spoločnosti.