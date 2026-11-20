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Ruské regióny obmedzujú predaj pohonných látok
Ukrajinské dronové útoky znížili podľa zdrojov z ruského priemyslu od konca októbra celkový objem spracovanej ropy v ruských rafinériách zhruba o 45 %.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Počet ruských regiónov, ktoré zavádzajú obmedzenia na predaj benzínu a nafty, sa zvýšil po tom, ako Ukrajina obnovila dronové útoky na ruské ropné rafinérie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské úrady a priemysel.
Ukrajinské dronové útoky znížili podľa zdrojov z ruského priemyslu od konca októbra celkový objem spracovanej ropy v ruských rafinériách zhruba o 45 %. Znížená produkcia rafinérií môže zasiahnuť aj svetový trh s palivami a obmedziť možnosti Ruska plniť uzatvorené dohody o dodávkach nafty do USA a inde.
K najviac zasiahnutým regiónom patrí polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Úrady na Kryme už pred obnovením ukrajinských útokov tento týždeň zaviedli limity na nákup pohonných látok motoristami. Nové útoky však zničili cestnú časť Kerčského mosta, ktorý spája polostrov s Ruskom. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopoľa Michail Razvožajev uviedol, že od štvrtka (19. 11.) je na viacerých čerpacích staniciach predaj benzínu obmedzený na jednu plnú nádrž vozidla a 20 litrov do kanistrov. Dôvodom je úsilie zabrániť ďalším nákupom stoviek litrov benzínu do zásoby po tom, ako Ukrajinci zasiahli Kerčský most.
Obmedzenia platia aj v Tomsku na Sibíri, kde úrady obmedzili predaj benzínu na čerpacích staniciach na 30 litrov a nafty na 50 litrov na jedno tankovanie. V týchto dňoch sa pridala Penza ležiaca 550 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Tá obmedzila predaj benzínu na 50 litrov a predaj nafty na 200 litrov na vozidlo. Minimálne pol tucta ďalších ruských regiónov zaviedlo obmedzenia začiatkom novembra.
Ukrajinské dronové útoky znížili podľa zdrojov z ruského priemyslu od konca októbra celkový objem spracovanej ropy v ruských rafinériách zhruba o 45 %. Znížená produkcia rafinérií môže zasiahnuť aj svetový trh s palivami a obmedziť možnosti Ruska plniť uzatvorené dohody o dodávkach nafty do USA a inde.
K najviac zasiahnutým regiónom patrí polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Úrady na Kryme už pred obnovením ukrajinských útokov tento týždeň zaviedli limity na nákup pohonných látok motoristami. Nové útoky však zničili cestnú časť Kerčského mosta, ktorý spája polostrov s Ruskom. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopoľa Michail Razvožajev uviedol, že od štvrtka (19. 11.) je na viacerých čerpacích staniciach predaj benzínu obmedzený na jednu plnú nádrž vozidla a 20 litrov do kanistrov. Dôvodom je úsilie zabrániť ďalším nákupom stoviek litrov benzínu do zásoby po tom, ako Ukrajinci zasiahli Kerčský most.
Obmedzenia platia aj v Tomsku na Sibíri, kde úrady obmedzili predaj benzínu na čerpacích staniciach na 30 litrov a nafty na 50 litrov na jedno tankovanie. V týchto dňoch sa pridala Penza ležiaca 550 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Tá obmedzila predaj benzínu na 50 litrov a predaj nafty na 200 litrov na vozidlo. Minimálne pol tucta ďalších ruských regiónov zaviedlo obmedzenia začiatkom novembra.