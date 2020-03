Ruské ropné firmy a ministerstvo energetiky chcú rokovať s OPEC

Moskva 10. marca (TASR) - Zástupcovia ruského ministerstva energetiky sa v stredu (11. 3.) stretnú s predstaviteľmi ropných firiem, aby prerokovali situáciu na trhu s ropou a budúcu spoluprácu s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Uviedli to pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené s plánmi.



Stretnutie sa uskutoční po krachu rokovaní OPEC-u s ďalšími producentmi na čele s Ruskom koncom minulého týždňa vo Viedni, v rámci ktorých ropná organizácia chcela, aby tieto štáty podporili jej plán ďalšieho zníženia cien ropy. Neochota Ruska pristúpiť na novú redukciu ťažby spôsobila, že Saudská Arábia a ďalšie štáty OPEC zrušili od apríla doterajšie ťažobné limity. Saudská Arábia oznámila, že od apríla výrazne zvýši dodávky ropy a zredukuje ceny dodávok.



V reakcii na to sa ceny ropy prepadli v pondelok nakrátko až o 30 %, pričom cena Brentu sa dostala na 4-ročné minimum do blízkosti 31 USD (27,22 eura) za barel.



Jedným z kľúčových bodov stredajšej schôdzky bude pravdepodobne prípadný návrat k spolupráci s OPEC. "Plánujeme rokovať o tom, či sa k spolupráci s OPEC vrátime alebo nie," povedal jeden zo zdrojov. Konečné slovo však bude mať prezident Vladimir Putin.



Proti je pritom najmä Igor Sečin, šéf najväčšej ruskej ropnej firmy Rosnefť a blízky spojenec Putina. Práve vedenie Rosnefti nesúhlasilo s pokračovaním ťažobných škrtov. Argumentovalo, že obmedzovanie ťažby zo strany štátov OPEC a ďalších 10 krajín na čele s Ruskom umožňuje americkým firmám ukrajovať stále väčší podiel z ropného trhu. Američania zároveň na Rosnefť a jej manažérov uvalili sankcie za úlohu Moskvy v konflikte na Ukrajine a podporu Venezuely.



Na druhej strane, Lukoil, druhý najväčší producent ropy v Rusku, pokračovanie spolupráce s OPEC podporuje. Firma bola aj za ďalšie zníženie ťažby.



Ruský minister energetiky Alexander Novak v utorok uviedol, že Rusko nevylučuje ďalšie spoločné kroky s OPEC s cieľom stabilizovať trh. Rovnaký postoj neskôr zopakoval aj Kremeľ.



Zdá sa však, že Saudská Arábia o spoluprácu momentálne záujem nemá. Ako uviedol saudský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán, nevidí dôvod na ďalšie stretnutia, ak majú iba poukázať na to, že nie sú schopní zhodnúť sa na potrebných opatreniach.



(1 EUR = 1,1390 USD)