Ruské ropné produkty viaznu na mori, keďže kupci sú opatrní

Soul 7. mája (TASR) - Náklady ruských ropných produktov sa začínajú hromadiť na mori, pretože kupci sú čoraz opatrnejší. To ukazuje, ako invázia Ruska na Ukrajinu ovplyvňuje toky ropy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg, ktorá sa odvoláva na údaje spoločnosti Kpler.



Podľa týchto údajov viac ako 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ruskej nafty, bolo 7. mája stále v 10 tankeroch, pričom časť z nich sa nachádza vo vodách blízko Ománu a Malty. To je strmý nárast z týždenného priemeru približne 790.000 barelov v januári a februári.



Petrochemické spoločnosti v Južnej Kórei, ktoré boli tradične hlavnými odberateľmi ruských ropných produktov, sa teraz vyhýbajú priamemu dovozu a akémukoľvek nákladu s nejasným pôvodom. Dôvodom sú obavy z vládnych kontrol po marcovom začatí vyšetrovania dovozu nafty zo strany juhokórejských úradov, podľa obchodníkov oboznámených so záležitosťou, ktorí nechceli byť identifikovaní.



Globálne trhy s ropou, zemným plynom a ropnými produktmi zasiahli sankcie Západu po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Niektorí kupci sa začali vyhýbať dovozu týchto komodít z Ruska, ktoré presmerovalo ich toky na iné trhy. A zavedenie cenových stropov skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) prinieslo ďalšie komplikácie.



Ako väčšina ekonomík závislých od dovozu, aj Južná Kórea a jej rafinérie a výrobcovia plastov boli nútení prispôsobiť sa tomu.



Pred útokom na Kyjev bolo Rusko hlavným dodávateľom nafty pre Južnú Kóreu. Zatiaľ čo priame toky sa po začiatku vojny znížili, podľa údajov Kpler dovoz z krajín ako Spojené arabské emiráty, Malajzia, Singapur či Tunisko vzrástol. V marci však juhokórejské úrady spustili vyšetrovanie, aby preskúmali, či sa do krajiny nedostáva nafta z Ruska označená ako dovoz z iných štátov.



Odvtedy sa podľa Viktora Katonu, analytika spoločnosti Kpler, dovoz od dodávateľov z Blízkeho východu, ako sú Kuvajt a Omán, zvýšil. Zároveň stúpli toky ruského benzínu do Číny a na Taiwan, pričom dodávky z Ruska predstavovali v apríli viac ako polovicu taiwanského dovozu.



Hoci juhokórejské rafinérie a petrochemické spoločnosti môžu dovážať naftu z Ruska, musia dodržiavať cenový strop skupiny G7. Ak náklad stojí viac ako určuje strop, tankery stratia prístup k západným službám, ako je istenie a ďalšie.



Južná Kórea nie je súčasťou G7, ale podporuje opatrenia, ktoré skupina zaviedla v snahe znížiť príjmy Ruska na financovanie vojny na Ukrajine.