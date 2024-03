Ruské ropné spoločnosti majú problémy s platbami za predanú ropu

Moskva 30. marca (TASR) - Ruské ropné spoločnosti majú čoraz väčšie problémy s platbami za predanú ropu. Banky v Číne, Turecku a Spojených arabských emirátoch sú totiž opatrnejšie v súvislosti s americkými sekundárnymi sankciami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ropným firmám podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou hrozí až niekoľkomesačné oneskorenie platieb za ropu a ropné produkty. Oneskorenia platieb znižujú príjmy Kremľa a spôsobujú ich nepravidelnosť.



Podľa zdrojov viacero bánk v Číne, Spojených arabských emirátoch a Turecku v posledných týždňoch zvýšilo svoje požiadavky na dodržiavanie sankcií, čo spôsobuje oneskorenie alebo dokonca odmietnutie prevodov peňazí do Ruska.



Banky, ktoré sa obávajú sekundárnych sankcií USA, začali od svojich klientov požadovať písomné záruky, že žiadna osoba alebo subjekt, uvedené na sankčnom zozname (Special Designated Nationals, SDN), nie sú zapojené do obchodu alebo nie sú príjemcom platby.



V Spojených arabských emirátoch banky First Abu Dhabi Bank (FAB) a Dubai Islamic Bank (DIB) zrušili niekoľko účtov spojených s obchodovaním s ruským tovarom, uviedli dva zdroje.



Štyri zdroje uviedli, že banka Mashreq v Spojených arabských emirátoch, turecké banky Ziraat a Vakifbank a čínske banky ICBC a Bank of China síce stále spracúvajú platby, ale ich spracovanie trvá týždne alebo mesiace.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, týkajúcu sa správ, že čínske banky spomalili platby, priznal, že problémy s platbami existujú.



Západ uvalil na Rusko množstvo sankcií po tom, ako vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. Obchodovanie s ruskou ropou nie je nezákonné, pokiaľ sa predáva pod Západom stanoveným cenovým stropom 60 USD (55,50 eura) za barel (159 litrov).



Vývoz ruskej ropy a platby za ňu boli v prvých mesiacoch po začiatku vojny narušené, ale neskôr sa normalizovali, keď Moskva presmerovala toky do Ázie a Afriky mimo Európy.



"Problémy sa vrátili od decembra po tom, ako si banky a firmy uvedomili, že hrozba sekundárnych sankcií USA je reálna," uviedol jeden zo zdrojov. Ten mal na mysli nariadenie amerického ministerstva financií z 22. decembra 2023, ktorým Washington varoval zahraničné banky, že by na ne mohol uplatniť sankcie za obchádzanie cenového stropu na ruskú ropu a vyzval ich, aby ho dodržiavali. Bolo to prvé priame varovanie, týkajúce sa možnosti uplatniť sekundárne sankcie voči Rusku, ktoré ho v niektorých oblastiach obchodu stavia na úroveň Iránu.



Po tomto varovaní USA čínske banky, banky Spojených arabských emirátov a turecké banky, ktoré spolupracujú s Ruskom, zvýšili kontroly, začali požadovať dodatočnú dokumentáciu a vyškolili viac zamestnancov, aby sa uistili, že obchody sú v súlade s cenovým stropom, uviedli obchodné zdroje.



(1 EUR = 1,0811 USD)