Rusko zaviedlo sankcie proti americkým predstaviteľom vrátane Bidena

Moskva 15. marca (TASR) - Rusko v utorok uvalilo odvetné sankcie na amerického prezidenta Joea Bidena, ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena i ďalších oficiálnych predstaviteľov Spojených štátov. Oznámila to na sociálnej sieti Telegram hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"V reakcii na sériu bezprecedentných sankcií, ktoré okrem iného zakazujú najvyšším predstaviteľom Ruskej federácie vstup do USA, pridávame od 15. marca do ruského 'stop-zoznamu' recipročne prezidenta J. Bidena, šéfa diplomacie A. Blinkena, ministra obrany L. Austina... a šéfov iných rezortov a známych amerických predstaviteľov," napísala Zacharovová na Telegrame.



Zároveň vymenovala celkovo 13 amerických predstaviteľov, ktorí sa ocitli na ruskom sankčnom zozname. Okrem už spomínaných sú na ňom i riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns, predseda Zboru náčelníkov štábov (JCS) Mark Milley, poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ale i syn amerického prezidenta Robert Biden a bývala prezidentská kandidátka a prvá dáma Hillary Clintonová.



Podľa oficiálnej predstaviteľky ruského rezortu diplomacie je tento krok "nevyhnutným dôsledkom rusofóbneho kurzu" súčasnej americkej vlády, ktorá sa snaží "udržať americkú hegemóniu".



Zacharovová však zároveň uviedla, že Rusko neodmieta udržiavanie oficiálnych vzťahov s USA a ak to bude nutné, je ochotné riešiť aj problémy vyplývajúce zo zaradenia spomínaných osôb na sankčný zoznam v prípade konania stretnutí na najvyššej úrovni.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie na záver upozornila, že Rusko v blízkom čase tento zoznam rozšíri i o "rusofóbne naladených" amerických úradníkov, vojakov či zákonodarcov, ktorí podľa nej podnecujú nenávisť k Rusku.