Ruské značky zapĺňajú medzeru, ktorú zanechali na trhu západní rivali

Moskva 3. júna (TASR) - Ruskí dizajnéri a značky pomáhajú maloobchodnému sektoru v krajine postupne sa zotaviť z turbulencií, ktorého ho zasiahli v minulom roku. Mnohí zahraniční hráči zatvorili totiž vlani svoje obchody v Rusku po jeho invázii na Ukrajinu. Medzeru, ktorú zanechali na ruskom trhu, teraz zapĺňajú nové domáce značky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Stovky zahraničných maloobchodníkov zatvorili svoje predajne v Rusku po februári 2022, keď Moskva poslala svojich vojakov na Ukrajinu, pričom obchody na niektorých z najprestížnejších moskovských ulíc zostali zadebnené.



Španielsky reťazec Inditex predal časť zo svojich vyše 500 ruských obchodov kupcovi so sídlom v Spojených arabských emirátoch (SAE). Jeho vlajkový obchod Zara v centre Moskvy sa tak po viac ako roku minulý mesiac opäť otvoril pod novým vedením a novou značkou MAAG.



Maloobchodné tržby v Rusku, kľúčový ukazovateľ spotrebiteľského dopytu, sa v roku 2022 prepadli. Zasiahol ich exodus západných značiek aj prudko rastúca inflácia a klesajúce mzdy. To všetko prispelo k ťažkým stratám tohto odvetvia, uviedol Oleg Klimov, prezident ruskej Rady nákupných centier, ktorý pripomenul, že trvalo mesiace, kým sa podarilo vyriešiť problémy s logistikou a platbami.



Dostupnosť západných produktov v Rusku, ako sú hamburgery McDonald's či džínsy Levi's, symboly slobody po kolapse Sovietskeho zväzu, je však limitovaná.



Spoločnosť Gloria Jeans, kedysi predajca džínsov Levi's, prevzala centrálnu predajňu švédskeho odevného reťazca H&M v Moskve. Západné sankcie a zákazy vývozu však komplikujú dovoz tovarov do Ruska.



"Najväčším problémom sú medzinárodné transakcie," povedala Ksenia Ždanovová, ktorá prevádzkuje vlastnú značku oblečenia KSEW a je obchodnou riaditeľkou online trhu s ruským značkovým oblečením. "Náš priemysel je extrémne závislý od dovozu," dodala.



Ďalším problémom je podľa nej nedostatok personálu, uviedla s odkazom na nedostatok krajčírok a odborníkov v oblasti textilu.



Rusi našli nejaké riešenia, a to buď vo forme drobného dovozu, alebo on-line predaja, ktoré pomáhajú udržať zahraničné značky nažive, no niektoré veci sa stále ťažko hľadajú.