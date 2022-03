Ruskej továrni automobilky Stellantis dochádzajú diely

Turín/Kaluga 31. marca (TASR) - Ruský závod nadnárodnej automobilky Stellantis, v ktorom sa vyrábajú dodávky, bude musieť čoskoro zastaviť produkciu, pretože mu dochádzajú diely. Vyhlásil to vo štvrtok generálny riaditeľ spoločnosti Carlos Tavares.



Štvrtý najväčší výrobca automobilov na svete už predtým informoval, že pozastavil všetok vývoz a dovoz vozidiel s Ruskom, kde v spolupráci so spoločnosťou Mitsubishi prevádzkuje závod na výrobu dodávok v meste Kaluga.



Po invázii ruskej armády na Ukrajinu vyrába továreň v Kaluge momentálne len pre miestny trh.



Tavares však na tlačovej konferencii nepovedal, či spoločnosť zvažuje odpisy z hodnoty závodu v Kaluge alebo sa obáva, že by ho mohla v prípade zastavenia prevádzky zabaviť Moskva.



Spoločnosť Stellantis začiatkom tohto mesiaca predstavila svoj prvý podnikateľský plán, niečo vyše roka po tom, ako vznikla fúziou automobiliek Fiat Chrysler Automobiles a skupiny PSA Peugeot Citroën.



V súvislosti s krízou v dodávateľských reťazcoch pre automobilový priemysel, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, Stellantis očakáva, že bude schopný získavať počítačové čipy z Európy a Spojených štátov do troch až štyroch rokov.



„Budeme musieť nájsť iný spôsob, ako prispôsobiť dodávateľské reťazce, máme niekoľko iniciatív na vytvorenie lokálneho zdroja polovodičov,“ povedal šéf spoločnosti, ktorej patrí aj značka Opel.



Poznamenal tiež, že v prípade batérií, ktoré sú kľúčové pri prechode na elektrickú mobilitu, ešte nebola technológia úplne dokončená, čo sťažuje automobilkám plánovanie a zabezpečenie budúcich dodávok surovín.



"Postupujeme nadol v dodávateľskom reťazci, uzavreli sme dohodu, aby sme si zabezpečili napríklad lítium, ale musíme urobiť viac," povedal. "Aký je konečný bod pre chémiu batériových článkov, ešte nie je jasné. Keď bude technológia celkom definitívna, budeme schopní dohodnúť dodávky surovín prostredníctvom investícií, obchodov, fúzií a akvizícií."



Dodal, že výrobcovia automobilov musia v priebehu nasledujúcich 4 až 5 rokov znížiť náklady na elektrické vozidlá a vyzval vlády, aby v tomto úsilí pomohli.