Ruskí maloobchodníci rokujú o dovoze tovaru cez Kazachstan

Almaty 3. mája (TASR) - Ruskí maloobchodníci Magnit a Lenta rokujú so svojimi dodávateľmi a ďalšími stranami o dovoze tovaru cez Kazachstan, južného suseda a blízkeho partnera Moskvy. Uviedol to v utorok kazašský spravodajský web Tengrinews.kz.



Volatilita rubľa a narušenie dodávateľského reťazca tvrdo zasiahli ruský trh potom, ako prezident Vladimir Putin 24. februára poslal vojakov na Ukrajinu.



Západ uvalil na Rusko rozsiahle sankcie v snahe prinútiť ho stiahnuť vojakov z Ukrajiny. A zároveň mnohé zahraničné spoločnosti pozastavili podnikanie v Rusku alebo z krajiny odišli.



Vďaka sprostredkovateľským spoločnostiam v Kazachstane by sa ruským maloobchodníkom teoreticky mohlo podariť vyriešiť niektoré problémy spôsobené sankciami, ako sú napríklad platby v cudzej mene.



Jerkebulan Orazalin, vedúci oddelenia podnikania a investícií v kancelárii primátora Almaty, najväčšieho mesta Kazachstanu, uviedol, že Magnit a Lenta sa zaujímali najmä o tovar, ktorého dodávky priamo do Ruska boli obmedzené, informoval spravodajský web Tengrinews.kz.