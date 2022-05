Ruskí podnikatelia a profesionáli sa presúvajú do Dubaja

Dubaj 25. mája (TASR) – Ruskí podnikatelia a profesionáli sa v čoraz väčšej miere presúvajú do Dubaja pre sankcie Západu proti Moskve pre inváziu na Ukrajinu. Emirát v Perzskom zálive im ponúka únik pred sankciami, keďže vojna na Ukrajine sa vlečie. TASR správu prevzala z AFP.



Podnikatelia, právnici či obchodníci s umením patria medzi tých, ktorí sa hrnú do finančného centra Spojených arabských emirátov (SAE) bohatých na ropu. Tie frustrovali Washington a ďalších západných spojencov, keď sa odmietli pripojiť k hlasovaniu Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcemu ruskú vojnu.



SAE majú diplomatické a ekonomické vzťahy so Spojenými štátmi aj Ruskom. Emiráty, najmä Dubaj, už dlho vítajú Rusov, či už sú milionári alebo zo strednej triedy.



Počet ruských podnikateľov a start-upov sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil desaťnásobne, uviedol Jochen Knecht, generálny riaditeľ medzinárodného úradu slobodných zón (IFZA), jednej z mnohých dubajských oblastí voľného obchodu zriadených s cieľom prilákať zahraničné investície. Podľa neho sa to začalo IT a softvérovými spoločnosťami, ale teraz dochádza k presunu všetkých typov firiem vrátane umeleckých galérií či dodávateľov náhradných dielov. "Prichádzajú so zamestnancami, požadujú kancelárske priestory a sklady," poznamenal.



Podľa Knechta sú ruskí investori v SAE "veľmi vítaní", cudzinci tu tvoria väčšinu z približne 10-miliónovej populácie. Priťahuje ich jednoduchosť založenia podniku a perspektíva lepších možností ako majú doma vzhľadom na sankcie. Tiež prívetivejšie prostredie, keďže postoje voči Rusom sa inde vo svete zostrujú. Podľa agentúry Bloomberg sú medzi nimi oligarchovia vrátane bývalého majiteľa futbalového klubu Chelsea Romana Abramoviča, ktorý si v marci hľadal dom v Dubaji.



Dubaj je jedným zo siedmich emirátov SAE. Výhodný daňový systém a strategická poloha medzi Európou a zvyškom Ázie ho robí dlhodobo atraktívnym pre podnikanie. Mesto s luxusnými hotelmi a turistickými zariadeniami je Rusom dobre známe ako destinácia pre bohatých, najmä tých, ktorí sa zaujímajú o nehnuteľnosti.



Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára sa do emirátu sťahuje aj čoraz viac malých a stredných podnikov, aby si zabezpečili kontinuitu podnikania, poznamenal Georges Hojeige, generálny riaditeľ spoločnosti Virtugroup, ktorá pomáha firmám s presunom do Dubaja.



Sankcie uvalené na Moskvu predstavujú pre ruské spoločnosti veľké problémy, či už z hľadiska dodávateľov, zákazníkov, pracovnej sily alebo logistiky.



Guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina v apríli v parlamente varovala pred ťažkosťami a "štrukturálnou transformáciou" ruskej ekonomiky v dôsledku sankcií.



"Ťažkosti sa objavujú vo všetkých sektoroch, vo veľkých aj malých spoločnostiach," povedala Daria Nevskaja, partnerka ruskej právnickej firmy FTL Advisers. "Mnoho našich klientov má určité problémy s obchodovaním so zahraničím," uviedla. "Som právnička pôsobiaca v medzinárodnom práve. Myslím si, že čoskoro v Rusku nebudú žiadne medzinárodné projekty," skonštatovala Nevskaja, ktorá odišla z Moskvy, aby si otvorila kanceláriu v Dubaji.



Pre ňu, podobne ako pre mnohých iných ruských občanov, nie je ľahké začať nový život inde. Ruské kreditné karty sú v zahraniční zablokované a Moskva zaviedla reštrikcie na zastavenie odlevu cudzej meny. Nevskaja sa už viac ako mesiac snaží získať späť 5000 eur, ktoré previedla z Moskvy do Dubaja, ale uviazli vo finančnom systéme v dôsledku obmedzení.



Globálne sankcie vo všeobecnosti postihujú príslušníkov vyššej strednej triedy, ktorí na rozdiel od oligarchov majú len zriedka alternatívne pasy alebo zahraničné účty, uviedla Nevskaja. Je však vďačná za to, že je v Dubaji, kde je podľa nej veľa príležitostí na podnikanie. "Necítim sa tu ako zločinec, zaobchádza sa so mnou ako s normálnym človekom. Neexistujú žiadne protiruské nálady."