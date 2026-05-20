Rusko a Čína sa stále nedohodli na plynovode Sila Sibíri 2
Hoci obe strany dosiahli základnú dohodu, ktorá zahŕňa trasu a spôsob výstavby, neexistuje „jasný časový harmonogram“.
Autor TASR
Peking 20. mája (TASR) - Rusko a Čína sa počas rokovaní medzi najvyššími predstaviteľmi oboch štátov Vladimirom Putinom a Si Ťin-pchingom v Pekingu nedohodli na novom plynovode Sila Sibíri 2. Hoci obe strany dosiahli základnú dohodu, ktorá zahŕňa trasu a spôsob výstavby, neexistuje „jasný časový harmonogram“ a „stále je potrebné doriešiť niektoré detaily“, uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vybudovanie plynovodu Sila Sibíri 2 navrhol Putin už v roku 2006, so stavebnými prácami sa ale doteraz nezačalo. Dohoda viazne na viacerých otvorených otázkach vrátane ceny a objemov dodávok. Projekt má byť nástupcom plynovodu Sila Sibíri, cez ktorý už Rusko transportuje plyn do Číny. Nový plynovod by mal ročne prepravovať 50 miliárd kubických metrov suroviny z regiónu Jamal na severe Ruska cez Mongolsko do Číny.
