Hanoj 12. mája (TASR) - Rusko a Vietnam urýchlia rokovania o výstavbe jadrových elektrární vo Vietname. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na spoločné vyhlásenie oboch krajín.



„Vývoj elektrární s pokročilou technológiou bude prísne v súlade s usmerneniami o jadrovej a radiačnej bezpečnosti a v prospech sociálno-ekonomického rozvoja,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré bolo datované v nedeľu (11. 5.) a nasledovalo po návšteve generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu To Lama v Moskve.



Vietnam po takmer desaťročnej prestávke obnovil plány na výstavbu jadrových elektrární v rámci úsilia o zvýšenie kapacity výroby elektrickej energie na podporu svojho rýchlo rastúceho hospodárstva. Prvé jadrové elektrárne s celkovou kapacitou do 6,4 gigawattu plánuje uviesť do prevádzky v rokoch 2030 až 2035. Začiatkom tohto roka vietnamská vláda oznámila, že so zahraničnými partnermi vrátane Ruska, Japonska, Južnej Kórey, Francúzska a Spojených štátov bude rokovať o projektoch v oblasti rozvoja jadrovej energie.