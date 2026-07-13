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Rusko bolo v máji 2026 opäť najväčším dodávateľom ropy do Indie
Druhým najväčším dodávateľom pre Indiu boli v máji Spojené arabské emiráty s objemom 611.000 bpd nasledované Saudskou Arábiou s 350.000 bpd.
Autor TASR
Moskva 13. júla (TASR) - Rusko sa v máji 2026 opäť stalo najväčším dodávateľom ropy do Indie. Vývoz bol v objeme približne 2,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne (bpd), čo predstavuje nárast oproti 1,7 milióna bpd v apríli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).
Druhým najväčším dodávateľom pre Indiu boli v máji Spojené arabské emiráty s objemom 611.000 bpd nasledované Saudskou Arábiou s 350.000 bpd. Celkový dovoz ropy do Indie sa v máji medzimesačne zvýšil, v priemere dosiahol 5,09 milióna bpd oproti 4,92 milióna bpd v apríli.
Dovoz ropy do Číny v máji klesol na 7,72 milióna bpd z 9,32 milióna bpd v predchádzajúcom mesiaci, oznámila ďalej OPEC. Napriek poklesu zostalo Rusko najväčším vývozcom ropy do Číny s približne štvrtinovým podielom na celkových dodávkach, zatiaľ čo na Saudskú Arábiu a Brazíliu pripadlo 17 %, respektíve 16 %.
Druhým najväčším dodávateľom pre Indiu boli v máji Spojené arabské emiráty s objemom 611.000 bpd nasledované Saudskou Arábiou s 350.000 bpd. Celkový dovoz ropy do Indie sa v máji medzimesačne zvýšil, v priemere dosiahol 5,09 milióna bpd oproti 4,92 milióna bpd v apríli.
Dovoz ropy do Číny v máji klesol na 7,72 milióna bpd z 9,32 milióna bpd v predchádzajúcom mesiaci, oznámila ďalej OPEC. Napriek poklesu zostalo Rusko najväčším vývozcom ropy do Číny s približne štvrtinovým podielom na celkových dodávkach, zatiaľ čo na Saudskú Arábiu a Brazíliu pripadlo 17 %, respektíve 16 %.