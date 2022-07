Moskva 16. júla (TASR) - Rusko bude blokovať predaj ruských divízií zahraničných bánk, keďže ruské banky pôsobiace v zahraničí normálne fungovať nemôžu. Povedal to námestník ruského ministra financií Alexej Mojsejev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Diskutovali sme o tom v našej subkomisii. Dokiaľ sa situácia nezlepší, nedáme súhlas na predaj ruských divízií zahraničných bánk a ich aktív," povedal v piatok (15. 7.) Mojsejev. Zároveň nevylúčil, že ministerstvo financií by mohlo do budúcnosti podporiť presun ruských divízií zahraničných finančných ústavov pod kontrolu ruských štátnych bánk, citoval Reuters ruskú agentúru RIA Novosti.



Francúzskej banke Société Générale sa medzičasom podarilo predať svoju divíziu Rosbank spoločnosti Interros Capital napojenú na ruského oligarchu Vladimira Potanina. Ďalšie banky, vrátane rakúskej Raiffeisen, talianskej UniCredit a americkej Citigroup, ktoré majú v Rusku najväčšie divízie, však stále hľadajú riešenia.



Divízie týchto troch bánk kontrolovali ku koncu minulého roka v Rusku aktíva v hodnote 3,5 bilióna rubľov (59,95 miliardy eur). Na porovnanie, v prípade najväčšej ruskej banky Sberbank to bolo 38 biliónov rubľov.



Ruský bankový sektor sa dostal po útoku Ruska na Ukrajinu koncom februára do problémov. Západ v dôsledku invázie uvalil na ruské hospodárstvo, vrátane bankového sektora, bezprecedentné sankcie, pričom viacerým veľkým bankám zablokoval prístup do globálneho platobného systému SWIFT a obmedzil ich schopnosti pracovať s cudzími menami.