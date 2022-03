Vladimir Putin: „Nepriateľské“ štáty budú platiť za plyn v rubľoch

Moskva 23. marca (TASR) - Rusko bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky zemného plynu v rubľoch. Uviedol to v stredu ruský prezident Vladimir Putin, ktorý tak reagoval na zmrazenie ruských aktív v západných štátoch. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Dodávky sa však meniť nebudú. "Samozrejme, Rusko bude pokračovať v dodávkach zemného plynu z pohľadu objemu aj ceny na základe pôvodných kontraktov," povedal Putin na stretnutí s ministrami, ktoré odvysielala ruská televízia. "Zmeny sa dotknú výhradne meny, v ktorej sa bude platba vykonávať. Tou bude rubeľ," dodal ruský prezident, pričom uviedol, že nemá zmysel vyvážať do USA alebo Európskej únie tovar za doláre či eurá.



Vláda a centrálna banka majú teraz týždeň na to, aby stanovili mechanizmus prechodu platieb v cudzej mene na ruské ruble, dodal Putin. Zároveň uviedol, že plynárenský koncern Gazprom bude musieť urobiť adekvátne zmeny v kontraktoch. Na otázku médií, či dlhodobé kontrakty umožňujú zmenu platieb na ruble, však tlačové oddelenie Gazpromu nereagovalo. Reagovala však cena zemného plynu v Európe, ktorá po Putinovom prejave vzrástla o 21 %.



Už začiatkom marca ruská vláda zverejnila zoznam štátov, ktoré považuje za nepriateľské. Zoznam zahrnuje 48 krajín, medzi nimi USA, Kanadu, Japonsko, všetky štáty Európskej únie, Britániu, Švajčiarsko či Nórsko. To znamená, že Rusko v súčasnosti dodáva väčšinu zemného plynu "nepriateľským" krajinám.



Ruská federácia sa na celkovej spotrebe plynu v Európe podieľa približne 40 %. Podľa údajov Gazpromu za prvých 15 marcových dní predstavoval jeho vývoz do štátov mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu (vrátane Európskej únie, Turecka a Číny) v priemere 500 miliónov kubických metrov (m3) plynu denne. Do Európy vývoz predstavoval v priemere 384 miliónov m3 denne.