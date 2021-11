Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pohrozil prerušením dodávok pre možné sankcie Európskej únie (EÚ) v súvislosti s migračnou krízou na bielorusko-poľskej hranici.



"Rusko bolo, je a zostane krajinou, ktorá si plní všetky povinnosti pri poskytovaní plynu európskym spotrebiteľom," povedal novinárom Peskov.



"Spoľahlivosť Ruska ako dodávateľa v rámci súčasných a budúcich zmlúv je nepochybná," poznamenal Peskov a dodal, že Lukašenko nekoordinoval svoje vyhlásenie s Moskvou, ktorá transportuje plyn cez Bielorusko do Poľska cez plynovod Jamal – Európa.



Migranti sa už mesiace pokúšajú prejsť z Bieloruska do Poľska, ktoré je členom EÚ. Migračná kríza sa prehĺbila tento týždeň, keď sa stovky ľudí snažili spoločne vyvinúť nápor a dostať cez hranice, ale poľskí pohraničníci ich zatlačili späť.



Západné vlády obviňujú Lukašenkov režim, že nalákal migrantov do svojej krajiny a poslal ich, aby prešli do Poľska ako odvetu za predchádzajúce sankcie za zásah Minska proti opozícii po minuloročných prezidentských voľbách.



Poľsko spolu s Litvou a Lotyšskom od leta tohto roku zápasia s prílevom migrantov, najmä z Blízkeho východu a osobitne z Iraku, ktorí sa pokúšajú o ilegálny prechod ich hraníc s Bieloruskom.



Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina vo štvrtok (11. 11.) uviedol, že poľská strana môže nechať migrantov prejsť len cez hraničný priechod. Tí sa však o prechod hraníc snažia "v lesoch a po poliach, nelegálne". Ak migranti prekročia hranice na hraničnom priechode, po podaní žiadosti by mohli získať legálnu možnosť žiť v EÚ, "ale to sa nedeje".



Problém týchto migrantov spočíva podľa Jasinu v tom, že "legálne pricestovali do Bieloruska, podľa bieloruských zákonov získali turistické vízum, a to znamená, že vstupujú do EÚ z bezpečnej krajiny". Jasina vysvetlil, že zákon neumožňuje, aby "turisti prekročili ilegálne hranice a dostali štatút utečenca".