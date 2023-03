Rusko by mohlo prevziať závod Toyoty v Petrohrade

Moskva 16. marca (TASR) - Závod japonskej automobilky Toyota v Petrohrade by sa mohol previesť na ruský Štátny inštitút pre výskum a vývoj automobilov a motorov (NAMI). Uviedol to vo štvrtok ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje ruskej agentúry TASS.



Ak sa slová Manturova potvrdia, NAMI prevezme aktíva už tretej automobilky, ktorá pôsobila v Rusku a v dôsledku vojny na Ukrajine sa rozhodla ruský trh opustiť. "Uvažujeme o transfere ruských aktív spoločnosti Toyota na inštitút NAMI," citovala TASS Manturova na okraj ekonomického kongresu.



Pre NAMI by to boli ďalšie ruské aktíva patriace pôvodne zahraničným automobilkám. V máji automobilka Renault previedla na NAMI svoj takmer 68-percentný podiel vo firme AvtoVAZ a v októbri prevzal inštitút za jedno euro pod svoju kontrolu závod Nissanu.