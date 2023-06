Rusko by podľa Ukrajiny mohlo čoskoro ukončiť tranzit plynu do Európy

Kyjev 22. júna (TASR) - Rusko by mohlo čoskoro ukončiť tranzit plynu do Európy. Päťročná zmluva o tranzite medzi Ukrajinou a ruským plynárenským monopolom Gazprom vyprší budúci rok a šance na jej predĺženie sa vzhľadom na ruskú agresiu znížili, uviedol ukrajinský minister energetiky German Galuščenko. TASR o tom informuje na základe správy z webovej stránky stanice ORF.



Galuščenko v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Financial Times (FT) v odpovedi na otázku, či je Kyjev pripravený rokovať o predĺžení dohody, uviedol, že si nevie predstaviť, ako by sa to na bilaterálnej úrovni dalo uskutočniť.



Podľa FT tranzit cez Ukrajinu zabezpečuje asi 5 % celkových európskych dovozov komodity. Európa je na ďalšie obmedzenie dodávok pomerne dobre pripravená, keďže znížila spotrebu a našla alternatívne zdroje dovozu, napríklad v podobe skvapalneného zemného plyn (LNG), uviedol Galuščenko.