Rusko by podľa vicepremiéra Novaka mohlo obnoviť zákaz vývozu benzínu

Moskva 16. júla (TASR) - Rusko by mohlo obnoviť zákaz vývozu benzínu, ak by hrozil nedostatok na domácom trhu s palivami, vyhlásil v utorok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Domáci trh s palivami je napriek určitým problémom stabilný, povedal Novak. "Ak bude situácia napätá, nepredĺžime výnimku na vývoz benzínu," dodal.



Ruský Federálny protimonopolný úrad minulý týždeň oznámil, že plánuje opätovne zaviesť zákaz vývozu benzínu, pričom urobiť by tak mohol od budúceho mesiaca. Opätovný zákaz exportu by mal Rusku pomôcť pokryť potreby domáceho trhu v období žatvy a zabezpečiť cenovú stabilitu. Rusko v tomto roku už k zákazu exportu benzínu pristúpilo. Urobilo tak od 1. marca, pričom zákaz mal pôvodne platiť na šesť mesiacov. Moskva ho zaviedla s výnimkou krajín patriacich do Ruskom vedenej ekonomickej únie a niektorých štátov, s ktorými má Rusko uzatvorené priame medzivládne dohody o dodávkach palív.



Zákaz exportu benzínu, stanovený od marca na šesť mesiacov, zaviedla Moskva preto, aby zabránila nedostatku palív na domácom trhu a rastu cien po sérii ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie a technických výpadkoch. V máji však Rusko platnosť zákazu pozastavilo s tým, že zásoby palív vzrástli na dostatočnú úroveň. Pozastavenie zákazu stanovila Moskva najskôr do konca júna, následne ho predĺžila do konca júla.