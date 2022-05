Rusko by sa mohlo zmocniť aktív „nepriateľských“ krajín

Moskva 1. mája (TASR) - Rusko v nedeľu naznačilo, že by sa mohlo zmocniť aktív zahraničných firiem z krajín, ktoré považuje za nepriateľské, ako odvetu za americký návrh na predaj aktív ruských oligarchov a vyplatenie výnosov z predaja Ukrajine. TASR správu prevzala z AFP.



"Pokiaľ ide o spoločnosti so sídlom na ruskom území, ktorých vlastníkmi sú občania znepriatelených krajín a kde bolo prijaté rozhodnutie zhabať ruský majetok, je spravodlivé prijať recipročné opatrenia a skonfiškovať ich majetok," povedal predseda dolnej komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin.



"A výnosy z predaja týchto aktív budú použité na rozvoj našej krajiny," uviedol na svojom účte na sociálnej sieti Telegram.



Volodin obvinil "určitý počet znepriatelených krajín - Litvu, Lotyšsko, Poľsko a dokonca aj Spojené štáty - z porušovania medzinárodného práva a uchyľovania sa k čistej krádeži".



Uviedol tiež, že "ruskí podnikatelia v súčasnosti kupujú zahraničné spoločnosti pôsobiace v Rusku a kupujú akcie partnerov, ktorí chcú opustiť náš trh“.



Vyzval zároveň „nepriateľské“ krajiny, aby „konali civilizovaným spôsobom a rešpektovali medzinárodné právo“.



Volodin zverejnil tieto vyhlásenia po tom, ako americký prezident Joe Biden oznámil návrh na zvýšenie ekonomického tlaku na Rusko, v rámci ktorého by sa mohol majetok zhabaný ruským oligarchom „predať s cieľom napraviť škody spôsobené Ruskom na Ukrajine a pomôcť pri jej obnove“.



"Vytvoril by sa nebezpečný precedens, ktorý by mohol ako bumerang zasiahnuť samotné USA," povedal Volodin.



"Toto rozhodnutie neovplyvní ekonomiku našej krajiny. Jachty, vily a iné aktíva bohatých (ruských) občanov neprispievajú k rozvoju Ruska," dodal.