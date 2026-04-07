Rusko by zásluhou vyšších cien ropy mohlo tento rok získať 72 miliárd
Zisky Ruska z vývozu ropy, plynu a hnojív podľa AHK predstavujú viac ako 10 miliárd eur mesačne.
Autor TASR
Moskva 7. apríla (TASR) - Rusko zásluhou faktického uzavretia Hormuzského prielivu získava miliardové príjmy z vývozu komodít, uviedla Nemecko-ruská komora zahraničného obchodu (AHK). Šéf komory Matthias Schepp vyhlásil, že Rusko je veľkým víťazom novej vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zisky Ruska z vývozu ropy, plynu a hnojív podľa AHK predstavujú viac ako 10 miliárd eur mesačne. Rusko profituje z vyšších globálnych cien komodít, pretože v čase blokády Hormuzského prielivu využíva iné exportné trasy. Moskve by to mohlo priniesť „neočakávané zisky v historickom rozsahu“, povedal Schepp. Ak by cena ropy zostala na úrovni okolo 100 USD (86,77 eura) za barel (159 litrov), Rusko by mohlo očakávať nárast príjmov o 71,8 miliardy USD v porovnaní s tohtoročným rozpočtovým plánom, priblížil.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni začiatkom tohto týždňa dosiahla viac ako 111 USD za barel. To je takmer o 40 USD viac ako pred vypuknutím vojny na konci februára. Ruský štátny rozpočet je silne závislý od predaja ropy a plynu, pričom v súčasnom rozpočtovom pláne sa predpokladá cena ropy na úrovni 59 USD za barel. Pred vojnou s Iránom sa cena nachádzala pod touto úrovňou. „Pri súčasnej cenovej hladine môže Moskva len z ropy a plynu generovať približne 50 miliárd USD dodatočných príjmov ročne,“ uviedla AHK.
(1 EUR = 1,1525 USD)
