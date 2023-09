Rusko chce budúci rok zvýšiť rozpočtové výdavky o viac než štvrtinu

Moskva 23. septembra (TASR) - Rusko plánuje zvýšiť v budúcom roku rozpočtové výdavky o viac než štvrtinu, uviedol koncom tohto týždňa ruský premiér Michail Mišustin. V Rusku sa na budúci rok konajú prezidentské voľby a očakáva sa, že Moskva pred ich konaním výrazne zvýši výdavky na obranu a v sociálnej oblasti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Mišustin povedal, že v roku 2024 plánuje Rusko rozpočtové výdavky na úrovni 36,6 bilióna rubľov (359,73 miliardy eur). To je o 25,8 % viac než v tomto roku. Od útoku na Ukrajinu koncom februára minulého roka vynakladá Moskva veľkú časť prostriedkov na financovanie, ako tvrdí, špeciálnej vojenskej operácie. Navyše pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami očakávajú ekonómovia výrazné zvýšenie výdavkov v sociálnej oblasti.



Objem výdavkov predpokladaný na budúci rok predstavuje zhruba 20,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mišustin zároveň dodal, že Rusko by malo zaznamenať mierny rozpočtový schodok a príjmy sa očakávajú na úrovni zhruba 35 biliónov rubľov, pričom príjmy z oblasti mimo ropy a plynu by v porovnaní s príjmami z ropy a plynu mali byť dvakrát vyššie.



Ruská ekonomika sa ukázala ako omnoho odolnejšia voči západným sankciám uvaleným na Rusko za inváziu na Ukrajinu, než väčšina západných aj ruských pozorovateľov očakávala. V súčasnosti však musí riešiť infláciu, ktorá je dlhodobo vyššia, než je inflačný cieľ centrálnej banky. Ten banka stanovila na 4 %, pričom medziročná miera inflácie dosahuje 5,45 %. Negatívne na ekonomiku pôsobia aj úrokové sadzby, ktoré dosahujú dvojcifernú úroveň.



Vláda prerokovávala rozpočtové plány na nasledujúce tri roky. Agentúra Bloomberg v tejto súvislosti uviedla, že Moskva plánuje v roku 2024 prudko zvýšiť najmä výdavky na obranu. Zatiaľ čo v roku 2021 vynaložila na ňu 2,7 % HDP a tento rok by to malo byť 3,9 % HDP, na budúci rok by výdavky na obranu mali dosiahnuť 6 % HDP.



Rastúce výdavky v tejto oblasti umožňujú v tomto roku mierny rast ruskej ekonomiky, keďže ich výsledkom je zvyšovanie produkcie. Na druhej strane viedli k vytvoreniu rozpočtového deficitu na úrovni zhruba 24 miliárd USD (22,54 miliardy eur).



Agentúra Reuters minulý mesiac uviedla, že Moskva zdvojnásobila svoj tohtoročný cieľ v oblasti výdavkov na obranu na viac než 100 miliárd USD. Náklady Ruska na vojnu na Ukrajine totiž špirálovito rastú a výrazne zaťažujú ruský rozpočet.



(1 EUR = 1,0647 USD)