Rusko chce do konca roka poslať do Afriky bezplatne 200.000 ton obilia

Moskva 18. novembra (TASR) - Rusko chce do konca roka poslať do afrických krajín bezplatne až 200.000 ton obilia. Prvé dve lode, každá s 25.000 tonami obilia pre Somálsko a Burkinu Faso, už opustili ruské prístavy, uviedol v piatok (17. 11.) ruský minister poľnohospodárstva Dmitrij Patrušev pre tlačovú agentúru Interfax. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Ďalšie dodávky pšenice sa majú v blízkej budúcnosti poslať do Eritrey, Mali, Zimbabwe a Stredoafrickej republiky. Ruský prezident Vladimir Putin už predtým prisľúbil tieto bezplatné dodávky. Vlády mnohých krajín v Afrike stoja politicky blízko k Moskve.



Ruská invázia na Ukrajinu vyvolala medzinárodné obavy z hladomoru, keďže obe krajiny sú významnými vývozcami obilia. Vlani Moskva a Kyjev dosiahli dohodu o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more, ktorú sprostredkovala OSN a Turecko. Tento rok v lete však Rusko odmietlo dohodu predĺžiť s odôvodnením, že jej vlastnému vývozu bránia západné sankcie. Na júlovom samite Rusko - Afrika Putin reagoval na kritiku a sľúbil prítomným hlavám štátov, že niektorým krajinám na kontinente Rusko dodá 25.000 až 50.000 ton obilia zadarmo. Celkovo musia africké krajiny dovážať milióny ton obilia ročne.