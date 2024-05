Rusko chce spoplatniť domácim firmám používanie zahraničného softvéru

Moskva 28. mája (TASR) - Rusko môže domácim spoločnostiam účtovať poplatky za používanie zahraničného softvéru, vyhlásil v utorok minister pre digitálny rozvoj Maksut Šadajev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská vláda si stanovila ciel dosiahnutia technologickej nezávislosti, keďže západné sankcie súvisiace s vojnou na Ukrajine obmedzili Moskve prístup k zahraničným technológiám, ktoré by jej mohli pomôcť na bojisku. V rámci tohto úsilia podpísal prezident Vladimir Putin začiatkom mája dekrét, na základe ktorého by do roku 2030 malo aspoň 80 % ruských spoločností v kľúčových hospodárskych odvetviach prejsť na softvér domácej výroby.



Mnohé ruské spoločnosti stále používajú pri svojej každodennej prevádzke zahraničný softvér. Zavedenie poplatku pre ruské firmy by "zrovnoprávnilo" zahraničný a ruský softvér, povedal Šadajev. "Sme presvedčení, že je potrebné vytvoriť dodatočné ekonomické stimuly pre podniky, aby prešli na ruské riešenia, a to by malo byť spojené s určitými daňovými motiváciami," citovala Šadajeva ruská štátna agentúra TASS.



Minister neuviedol, v akej výške by mal byť navrhovaný poplatok a ani akým spôsobom by sa vyberal.