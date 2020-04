Rusko chce získať čo najviac peňazí na domácom trhu

Moskva 20. apríla (TASR) - Rusko plánuje tento rok získať čo najviac peňazí na financovanie svojich rozpočtových potrieb počas krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu na domácom trhu. Ale nie za každú cenu. Vyhlásil to Konstantin Vyškovskij, vedúci oddelenia dlhov na ministerstve financií.



Ruské ministerstvo financií už vyčlenilo približne 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo takmer 3 bilióny rubľov (37,33 miliardy eur) na zmiernenie dôsledkov pandémie. Plánuje použiť kombináciu rozpočtových prostriedkov, daňových úľav a ďalších nástrojov.



Horná hranica ruského štátneho dlhu sa minulý mesiac zvýšila na 12,98 bilióna RUB vo forme federálnych dlhopisov OFZ a na 64,4 miliardy USD v prípade dlhopisov v dolároch alebo eurách, teda v tzv. tvrdej mene.



Súčasný plán, ktorý počíta so získaním 2,3 bilióna RUB z federálnych dlhopisov OFZ a až 3 miliardy USD z eurobondov, zostáva nezmenený, povedal Vyškovskij.



„Ak bude potrebné zvýšiť rozpočet, pokúsime sa naplniť tieto potreby do takej miery, do akej nám to trh umožní. Motorom by však mal byť dopyt (na trhu),“ vyhlásil. A dodal, že Rusko je pripravené ponúknuť „technickú prémiu“ vo výške približne 5 bázických bodov, ale nie viac.



„Ak viete, že sa tovar predáva každý týždeň lacnejšie a lacnejšie, tak ho pravdepodobne nekúpite, je to slepá ulička,“ povedal.



Vyškovskij tiež uviedol, že nový strop pre dlh poskytuje flexibilitu a možnosť „rýchlej reakcie“ na negatívne faktory.



Podľa ruskej centrálnej banky podiel zahraničných vlastníkov federálnych dlhopisov OFZ do 10. apríla klesol na 30,9 % z 34,1 % na začiatku marca. Banka však minulý týždeň uviedla, že odchod cudzincov z trhu OFZ sa v apríli zastavil.



Vyškovskij k tomu povedal, že cudzinci predávajú ruský dlh, pretože potrebujú prostriedky na ochranu svojich investícií na iných rozvíjajúcich sa trhoch.



Dodal, že cieľom ministerstva financií bolo predĺžiť splatnosť rubľového dlhu a zamerať sa na cenné papiere so splatnosťou o 5 až 10 rokov, a vyhnúť sa podľa možnosti ponuke krátkodobého dlhu.



(1 EUR = 80,3650 RUB)