Rusko chce zvýšiť produkciu LNG na 100 miliónov ton ročne

Moskva 9. marca (TASR) - Rusko bude schopné zvýšiť produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG) na 100 miliónov ton ročne v priebehu nasledujúcich siedmich rokov rozšírením zoznamu plynových polí, ktoré môžu vyvážať LNG. Vyhlásil to vo štvrtok premiér Michail Mišustin. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko plánuje do roku 2035 dosiahnuť 20 % podiel na globálnom trhu s LNG a zvýšiť svoju ročnú produkciu LNG na 120 miliónov až 140 miliónov ton zo súčasných viac ako 30 miliónov ton.



Moskva zvýšila celkový vývoz LNG v roku 2022 o 8,6 % na približne 33 miliónov ton, pričom viac ako polovicu poslala do Európy, ukázali údaje spoločnosti Refinitiv Eikon.



Podľa týchto údajov najväčší ruský výrobca LNG Novatek poskytol väčšinu dodávok, a to 20,8 milióna ton z projektu Jamal LNG v Arktíde a 700.000 ton z Kriogaz-Vysock pri Baltskom mori.



Projekt Sachalin-2 pod vedením Gazpromu v tichomorskej časti Ruska v roku 2022 zvýšil dodávky LNG o 11 % na 11,2 milióna ton.



Len obmedzený počet spoločností, predovšetkým Novatek a Gazprom, má licenciu na vývoz LNG z Ruska po mori. A plynové polia, ktoré chcú vyvážať LNG, musia mať licenciu.



Mišustin povedal, že vláda navrhla pridať do licenčného zoznamu niektoré plynové polia, ktoré sa nachádzajú v Krasnojarskom kraji na východnej Sibíri a v arktickom regióne Jamal-Nenec.



"Prijaté rozhodnutie umožní v nasledujúcich siedmich rokoch zvýšiť ročnú produkciu LNG na 100 miliónov ton, ako aj výrazne zvýšiť export a celkovo posilniť pozíciu Ruska na globálnom trhu s takýmto ekologickým palivom," dodal Mišustin.