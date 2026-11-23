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Rusko-čínsky obchod dosiahol za 10 mesiacov hodnotu 240 miliárd USD
V súčasnosti sa realizuje viac ako 90 spoločných investičných projektov v oblasti energetiky, dopravy, priemyslu a špičkových technológií, povedal Siluanov.
Autor TASR
Moskva 23. novembra (TASR) - Obchodná výmena medzi Ruskom a Čínou dosiahla v období od januára do októbra 2026 hodnotu takmer 240 miliárd dolárov (218,38 miliardy eur), vyhlásil v pondelok podpredseda ruskej vlády a minister financií Anton Siluanov na 12. zasadnutí rusko-čínskeho finančného dialógu v Moskve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Dobré vzťahy medzi Ruskom a Čínou sú hodnotou, ktorú treba ďalej rozvíjať. Za posledných desať mesiacov vzrástol objem obchodu medzi našimi dvoma krajinami na takmer 240 miliárd USD. V súčasnosti sa realizuje viac ako 90 spoločných investičných projektov v oblasti energetiky, dopravy, priemyslu a špičkových technológií,“ povedal Siluanov.
Efektívna spolupráca medzi ministerstvami financií oboch krajín zohráva pri dosahovaní takýchto výsledkov kľúčovú úlohu, dodal ruský predstaviteľ. „Rozvoj dialógu medzi ministerstvami financií Ruska a Číny pomáha napĺňať ciele, ktoré stanovili predsedovia našich vlád počas svojich pravidelných stretnutí, a vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj celého spektra bilaterálnych vzťahov. Som presvedčený, že výsledky dnešného stretnutia prispejú k posilneniu ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami,“ zdôraznil Siluanov.
(1 EUR = 1,099 USD)
„Dobré vzťahy medzi Ruskom a Čínou sú hodnotou, ktorú treba ďalej rozvíjať. Za posledných desať mesiacov vzrástol objem obchodu medzi našimi dvoma krajinami na takmer 240 miliárd USD. V súčasnosti sa realizuje viac ako 90 spoločných investičných projektov v oblasti energetiky, dopravy, priemyslu a špičkových technológií,“ povedal Siluanov.
Efektívna spolupráca medzi ministerstvami financií oboch krajín zohráva pri dosahovaní takýchto výsledkov kľúčovú úlohu, dodal ruský predstaviteľ. „Rozvoj dialógu medzi ministerstvami financií Ruska a Číny pomáha napĺňať ciele, ktoré stanovili predsedovia našich vlád počas svojich pravidelných stretnutí, a vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj celého spektra bilaterálnych vzťahov. Som presvedčený, že výsledky dnešného stretnutia prispejú k posilneniu ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami,“ zdôraznil Siluanov.
(1 EUR = 1,099 USD)